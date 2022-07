Příběh se šťastným koncem se odehrál v Písku letos v březnu, kdy z domu pro seniory odešel muž (1964), po kterém se slehla zem. V domově žil se svou matkou a jednoho dne zmizel. Příbuzní se obávali o jeho život, a tak se rozjela pátrací akce. „Vodítek k tomu, kde by se mohl muž pohybovat nebo kam mohl jít, nebylo mnoho a pátrací akce byly tři dny bez úspěchu,“ připomněla písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Zvrat v případu nastal až třetí den, kdy si houbař všiml v lokalitě Píseckých hor muže, který se mu zdál zmatený. „Zachoval se nejlépe, jak mohl, a volal na linku 158. Hlídka okamžitě vyjela prověřit oznámení a pohřešovaného muže jsme našli. Po dnech a nocích, které prochodil v přírodě, byl sice vyčerpaný, ale jinak v pořádku,“ doplnila mluvčí s tím, že zdaleka ne vždy má pátrání šťastný konec.

Bohužel jsou také případy, které zůstávají nevyřešené. Jeden z takzvaných pomníčků je z roku 2005 a pohřešovaný se dodnes nenašel. Koncem června toho roku, tedy před sedmnácti lety, se vydala parta podnapilých mladíků z hospody U Cvrků v Orlíku nad Vltavou do kempu Velký Vír, kde byli ubytovaní. Bylo to v pozdních večerních hodinách a skupina tehdy zhruba dvacetiletých mužů si chtěla zkrátit cestu přes les. Vzhledem k jejich stavu se jim však nedařilo najít správnou trasu a dva mladíci spadli ze srázu směrem k vodě. Třetí skočil za nimi, aby jim pomohl, a čtvrtý běžel do Orlíku nad Vltavou přivolat pomoc. Jednoho z tonoucích se záchranářům podařilo v silně podchlazeném stavu vytáhnout včas a rozjela se rozsáhlá pátrací akce. Následující den v poledne byl bohužel bez známek života nalezen další z mužů a poslední ze čtveřice se dodnes nenašel.

Pátrání se dělí na dvě hlavní části, a to na pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách. Formy a metody pátrání se u těchto dvou skupin liší. Pátrání po hledaných osobách se týká těch, co se vyhýbají úkonům v trestním řízení, je na ně vydán zatýkací rozkaz, nenastoupí do výkonu trestu odnětí svobody a další. Druhou skupinou jsou pohřešovaní, kteří se ztratili, jsou v těžké životní situaci, mají zdravotní problémy nebo například utekli z domova a jejich blízcí se o ně oprávněně bojí. Mohou být - a mnohdy jsou – v ohrožení zdraví a života. V této kategorii se na Písecku od začátku roku pátralo po dvanácti osobách a všechny se podařilo najít.

Pokud jde o hledané, musí pátrači využívat všemožných způsobů, jak danou osobu najít. V březnu například oklamali hledaného muže, který nenastoupil do vězení. „Zjistili, kde by se mohl pohybovat a že by měl být zaměstnaný. Objednali si službu, kterou hledaný zajišťoval, a na muže si počkali,“ uvedla Kamila Čuřínová Ingrišová.

Aktuálně je v pátrání na Písecku 29 lidí. Někteří jsou ve statistikách i desítky let a je pravděpodobné, že se je najít už nepodaří. Další skupinou jsou lidé, kteří jsou pravděpodobně v zahraničí.

V letních měsících řeší policisté každoročně několik pátracích akcí po pohřešovaných osobách, především dětech a seniorech. „Více se pohybují v přírodě a v neznámých lokalitách, kam vyrazili na výlety a dovolené,“ vysvětluje policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová. Především děti se podle jejích slov mohou ztratit a snadno se dostat do situace, že si v cizím prostředí neumí poradit. „Rodiče by měli s dětmi o této situaci hovořit a například si domluvit místo, kde se sejdou v případě, že by se ztratili z dohledu,“ poznamenala mluvčí s tím, že nabitý mobilní telefon, případně přívěsky či náramky s napsanými kontakty na rodiče jsou také užitečnou pomůckou.

U seniorů se důležité nepřeceňovat jejich síly. „Pokud jdou do přírody na procházku či houbařit, vždy by měli blízkým sdělit, kam jdou, vzít si nabitý mobilní telefon i pití a jídlo,“ apeluje Kamila Čuřínová Ingrišová a dodává: „V případě, že se vám někdo z blízkých ztratí, neváhejte a volejte linku 158. Často se podaří osoby vypátrat pohotově v krátkém čase a celostátní pátrání tak ani nevyhlašujeme. Těchto případů není málo a ty se ani do statistiky nepromítají.“

