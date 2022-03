Nejvíc se dostalo přímo do Písku, a to 366. Město se zapojilo do pomoci hned v prvních dnech, a to vyčleněním ubytovacích kapacit i vyhlášením materiální sbírky. Část utečenců tak našla azyl například v bývalém internátu v Sovově ulici, na ubytovnách a ve hře jsou také městské byty. Pět bytových jednotek ve své ubytovně vyčlenila také Nemocnice Písek, další Ukrajinci bydlí u svých rodin a známých nebo u dobrovolníků, kteří jim poskytli své domy a byty.