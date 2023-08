Rekordní počet 170 závodníků vyběhl v sobotu 5. srpna na trať 5. ročníku Pasecké šedesátky, dnes už tradičního klání mladých hasičů v požárním sportu, konaného v obci Paseky na Písecku. V účasti jim přitom nezabránil ani vydatný celodenní déšť.

Konal se již 5. ročník Pasecké šedesátky. | Foto: Foto: Petr Pokorný

„Deštivé počasí některé závodníky pravděpodobně odradilo. Původně byla nahlášena účast 198 závodníků, ale i tak jich nakonec dorazil rekordní počet. 170 dětí ve věku od tří do patnácti let z Jihočeského, Středočeského a Plzeňského kraje,“ uvedla hlavní rozhodčí Pasecké šedesátky a vedoucí odborné rady mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) okresu Písek Jana Vaněčková.

Pasecká šedesátka, běh mladých hasičů na 60 metrů s překážkami, je nejen ojedinělou soutěží svého druhu na jihu Čech, ale také součástí seriálu závodů Brdsko-Vltavské šedesátky a je současně nominačním závodem pro Mistrovství České republiky mladých hasičů v běhu na 60 metrů s překážkami.

„Letošní soutěž měla i charitativní rozměr. Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Paseky spolupracuje s Charitou Písek, například na Tříkrálové sbírce. Prostřednictvím Pasecké šedesátky se nyní zapojil také do projektu Dobročin, jehož cílem je podpora činnosti charity. A tak si účastníci soutěže mohli nechat za drobný příspěvek namalovat obličej. Na Pasecké šedesátce se podařilo pro Charitu Písek získat 3 700 korun,“ poznamenala Jana Vaněčková.

GALERIE: V Kestřanech zlatokopové rýžovali v Otavě žluté šupinky i za deště

Závodníci ve věku od 3 do 15 let soutěžili ve třech kategoriích: přípravka dívky a chlapci s ročníky narození 2016 až 2020, mladší dívky a chlapci s ročníky narození 2012 až 2016 a starší dívky a chlapci s ročníky narození 2008 až 2012. Všichni museli na trati překonat dřevěnou bariéru, přeběhnou „kladinu“, připojit požární hadice k rozdělovači vody a s hadicí doběhnout do cíle. Přes vytrvalý déšť byl terén na louce u rybníku Starák výborně připraven a celé klání tak proběhlo bez problémů. Prvních deset nejlepších závodníků v každé kategorii bylo odměněno věcnými cenami.

Postup na Mistrovství ČR v běhu na 60 metrů s překážkami, kam není zařazena kategorie přípravek, si vybojovali:

V mladších dívkách Viktorie Maršánová z SDH Olešník, Anežka Dohnalová z SDH Malonty a Marie Staňková z SDH Drahotěšice.

V mladších chlapcích Dominik Schmeller z SDH Dobrošov, Matouš Mikeš z SDH Nová Ves a Jan Zíka z SDH Drahonice.

Ve starších dívkách Petra Vávrová z SDH Nedabyle, Vanesa Hüttnerová z SDH Nová Ves a Denisa Danielová z SDH Dolní Bukovsko.

Za starší chlapce pojedou „na republiku“ Šimon Kulíř z SDH Drahonice, Ondřej Kolář z SDH Hluboká u Borovan a Jiří Vaněček z SDH Paseky.

„Letošní rekordní účast závodníků v Pasecké šedesátce potvrzuje vysoký kredit a oblibu této u nás jednoznačně největší sportovní akce dobrovolných hasičů. Je zcela zřejmé, že bez podpory Skupiny ČEZ v rámci projektu Oranžový rok a Jihočeského kraje bychom tak velkou událost na tak vysoké úrovni sami nebyli schopni uspořádat,“ konstatovala starostka obce Paseky Zdeňka Matušicová.

Petr Pokorný

____________________________________