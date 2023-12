Podle informací Deníku mají ostatky Karla Schwarzenberga do rodinné hrobky putovat vzápětí po posledním rozloučení v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Pochován má být jako 24. člen šlechtické rodiny právě v gotické hrobce u bažantnice na Orlíku.

Místí patriotka, bývalá kronikářka, zastupitelka a třeba i místostarostka, dnes spokojená důchodkyně Hana Lívancová vzpomíná na knížete Karla Schwarzenberga doma v soukromí. „Dnes se nehnu od televize, sleduji všechno dění kolem rozloučení a převozu ostatků. Vždycky jsem se o jeho život zajímala a měla jsem ho moc ráda,“ popisuje.

Osobně se podívat nepůjde. „Nechci se prodírat davy lidí, počkám až bude po oficiálním uložení. Hrobka má hrozně hezká okénka, vždy když k ní chodíme, tak se jimi díváme dovnitř, počkám, až bude klid,“ plánuje si soukromou návštěvu se svíčkou třeba až na pondělí. „Mám raději takové to souznění na dálku, než to okaté a okázalé navenek," podotýká Lívancová.

Karla Schwarzenberga měla moc ráda. „U nás v rodině se o něm hezky mluvilo. Byl to vlastenec a stejný vztah k Orlíku mám i já, nikdy bych nemohla odejít,“ popisuje dále.

Má na něj plno krásných vzpomínek. „Tatínek byl vrstevník, také ročník 1939 a hráli si spolu, měli i nějaký spolek Jestřábí brko nebo pero. Když jsem byla místostarostka pozvali mě na setkání, kde se sešli všichni starostové z okolí. Šla jsem tam za ním a říkala jsem mu, jak tatínek na něj vzpomíná a že měli ten spolek a on mě opravil, že se jmenoval jinak,“ usmívá se s tím, že si vše pamatoval.

Vyprávěl jí tehdy o tom, jak byly jako děti vedeny ke skromnosti. „Jeli třeba do Prahy s vychovatelkou a moje babička s taťkou a se strejdou, ti měli krásné obleky a Schwarzenbergové naopak nastavované šaty. Žádná šlechtická rozmařilost jako v pohádkách, vedli je opravdu ke skromnosti,“ konstatuje Hana Lívancová.

„Když se jeho tatínek ženil, tak ho moje teta vítala před kostelem. Když přijel prvně na Orlík, tak mu moje dcera říkala básničku. Naposledy jsme ho viděli letos v květnu v Letech u příležitosti vzpomínání na konec 2. světové války. Byl tam i pan prezident a my tam přijeli a šli Karlovi Schwarzenbergovi podat ruku a pozdravit ho,“ shrnuje Lívancová.

Přípravy u rodové hrobky vrcholily už v týdnu. Ve středu zde došlo k odklizení sněhu pro velké parkoviště, stejně tak zde zaměstnanci panství prohrnovali všechny příjezdové cesty, aby nic nenechali náhodě.

Schwarzenberská hrobka v novogotickém slohu stojí asi kilometr od rozcestí, cesta k ní vede přímo bažantnicí, kde jsou tisíce těchto ptáků. Správce bažantnice Luboš Tetour Deníku sdělil, že nemá na povídání čas. „Aktuálně jsem na naháňce nezlobte se,“ řekl.

Podle Michala Buriana z nedaleké Tyrolské obory zvěř větší pohyb lidí a automobilů bez problémů zvládne a nebylo nutné přijímat žádná speciální opatření. „Zvířata uložení ostatků zvládnou úplně v pohodě, zavolejte si na vedení. Já dělám deset kilometrů odtud,“ popsal stručně.

Bažantnice na Orlíku

Do vysoce atraktivního prostředí střídajících se údolních luk a lesních hřebenů v okrajové části zámeckého parku Orlík a na něj navazující oblasti je situována několika set hektarová uznaná samostatná bažantnice Orlík nad Vltavou. Do této lokality byly postupně přesměrovány lovecké leče z původní lokality Vrábsko, kde zůstaly technické provozy (líheň, apod.). Každoroční produkce líhně je cca 40 tisíc kuřat, vedle převažujícího druhu bažanta obecného je v nabídce bažant královský, orebice, krocan. Na 25 tisíc kuřat je postupně odchováno a vypouštěno do bažantnice, zbytek je prodán. Kvalita ve zvěřině, vysoko letící cíle, zmíněná atraktivnost prostředí, profesionální výkon personálu a spolupracovníků z okolí při vlastních lovech, nadstandardní slovitelnost každoročně převyšující 50 % (13 tisíc), to vše je důvodem, proč každoroční nabídku cca třinácti loveckých akcí obsazují převážně stálé lovecké skupiny a vždy vyjadřují spokojenost. Tento výsledek by nebyl možný bez trpělivé a náročné celoroční práce sehraného osmičlenného personálu bažantnice v čele s kvalitním bažantníkem. (Zdroj:schwarzenberg.cz)