Písecko – Od března do května jdou vakcíny na očkování proti klíšťové encefalitidě na odbyt nejvíc. Potvrdila to Andrea Hlaváčová, farmaceutická asistentka lékárny U Floriána v Písku.

Klíště, ilustrační foto. | Foto: Archiv Deník

„Za duben jsme jich zatím prodali pět. Zájem je rok od roku větší. Čím dál víc se o tom mluví a také jsou mírné zimy a klíšťat je víc," konstatovala Andrea Hlaváčová.

Vakcíny se liší pro děti a pro dospělé. Dětské jsou o něco levnější, stojí 650 až 700 korun. Dospělé od 700 do 800 korun. V současné době na ně ale částečně přispívají zdravotní pojišťovny, i když každá jinou částkou.

Vakcínu musí předepsat lékař a na základě receptu ji lékárna vydá. Poté je třeba se vrátit k lékaři, aby vakcínu aplikoval. Někteří lékaři ji mají přímo v ordinaci. Bez objednání očkují také v Očkovacím centru Institutu péče a zdraví v Písku, a to každé pondělí. „Očkujeme průběžně po celý rok. Zájem se nijak dramaticky nemění, ani nestoupá, ani neklesá. Chodí k nám převážně dospělí, ale děti také. Často přijde celá rodina," podotkla zdravotní sestra Jitka Uhrová.

Na očkování je nyní ideální doba, jelikož současné počasí klíšťatům nahrává. „Klíšťata už se pomalu začínají objevovat. Jarní počasí je pro ně ideální, stačí jim teplota okolo pěti stupňů nad nulou. A velmi se jim daří ve vlhkém prostředí. Nejčastější výskyt tedy zaznamenáváme poblíž vodních ploch. Naopak vysoké teploty a sucho jim moc nesvědčí," uvedla Jitka Luňáčková z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

V Písku očkujeme každé pondělí

Písek – Očkování je nejlepší ochrana proti klíšťové encefalitidě. Podle lékaře Vladimíra Hanáčka z Očkovacího centra Institutu péče o zdraví v Písku jsou Jihočeši z hlediska očkování nejsvědomitější. „V Jihočeském kraji je proočkováno asi 25 procent obyvatel. Jsem velmi rád, že lidé dbají o své zdraví," pochvaluje si lékař.

Kdy se chodí lidé očkovat proti klíšťové encefalitidě nejčastěji?

Je to právě teď na jaře, takže zrovna máme sezonu. Zhruba od začátku dubna do poloviny května chodí tradičně nejvíc lidí.

Je to způsobeno tím, že klíšťata jsou z jara nejvíce aktivní a lidé chtějí být chráněni.

Jaká věková skupina pacientů se nechává očkovat nejčastěji?

Asi se nedá říct, že by nějaká věková skupina převládala nad jinou. Očkujeme lidi napříč věkem – od malých dětí až po seniory.

Jak často se musí pacient přeočkovávat?

Pacienty standardně přeočkováváme v rozmezí tří až pěti let jednou dávkou vakcíny. Pokud se přijde někdo očkovat poprvé, dostane během jednoho měsíce dvě dávky a třetí dávku zhruba po roce. Očkovat se může přijít kdokoli, v Písku jsme každé pondělí.

Jižní Čechy jsou dlouhodobě známé vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Nechává se z tohoto důvodu očkovat víc pacientů než v ostatních krajích?

Zcela určitě. Z pohledu proočkovanosti je na tom Jihočeský kraj nejlépe v celé republice. Odhadem se jedná o 20 až 25 procent obyvatel. Jsem velmi rád, že lidé dbají o své zdraví a mají o očkování takový zájem.

Proti borelióze se zatím neočkuje. Můžeme čekat v budoucnu nějakou změnu?

Ano, trpělivě na ni čekáme. Vakcína už je vyvinuta a v současné době je ve fázi testování.

Věřím tomu, že do dvou let by mohla být k dispozici pacientům.

Přibývá infikovaných klíšťat?

To nedokážu s jistotou potvrdit. Ale pravdou je, že mírné zimy, jaké zažíváme v posledních letech, by nárůstu nasvědčovaly. Klíšťatům totiž vadí mráz, takže dříve, když byly kruté zimy, se stávalo, že občas nějaké ohnisko výskytu vymrzlo. Pravdou je, že ale například loňská sucha klíšťatům rozhodně neprospěla.

Jaké prostředí tedy klíšťatům vyhovuje?

Klíšťata mají ráda především vlhko. Nejvíce se vyskytují kolem toků řek.

Anketa: Jste očkovaní? Co vás k rozhodnutí vedlo?

Vlaďka Klimešová, Čimelice

Očkovaná proti klíšťové encefalitidě nejsem, ani můj manžel. Nicméně jsme nechali preventivně naočkovat děti, protože se pohybujeme hodně v přírodě.

Věra Máchová, Sepekov

Ano. Je to asi šestnáct nebo sedmnáct let. To se začalo o nemocích způsobených klíšťaty mluvit. Bojím se jich. Očkovaná je celá rodina, děti i dospělí.

Michaela Harantová, Písek

Ani já ani děti nejsme očkovaní. Měla jsem klíště asi jednou v životě, děti stejně tak, takže jsme zatím asi neměli potřebu očkování řešit.