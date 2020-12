Společnost Prácheňské rybářství má přislíbenou dotaci z Ministerstva zemědělství na pět z celkových sedmi rybníků. I když se smluvně zavázala, že rybniční soustavu nejpozději do konce roku 2021 zrekonstruuje, na dofinancování nemá prostředky. Proto pomůže město, které by jako majitel rybníků mělo uhradit čtyřicet procent nákladů, maximálně 14 milionů korun. „Rybníky nejsou v dobrém stavu a rekonstrukci si určitě zaslouží,“ poznamenala místostarostka Petra Trambová s tím, že rybníky na povodí potoka Jiher budou zároveň součástí protipovodňových opatření.

Podle místostarosty Ondřeje Veselého má rekonstrukce tři pozitivní dopady. „Budou sloužit jako protipovodňová opatření. V současné době už klasickou retenční funkci neplní. Dalším důvodem jsou ekologické dopady a také rekreační funkce. Rybníky jsou dostupné ze sídliště Portyč a nebylo by od věci je zpřístupnit, aby sloužily jako cíl vycházek,“ míní místostarosta a pokračuje: „Nájemce nám pomohl získat peníze z dotace, vše zpracoval a vzhledem k tomu, že je to náš majetek, měli bychom pomoct. Udělat by se to mělo a stejně by to jednou bylo na městě.“

Na obnovu purkratických rybníků přidá město maximálně 14 milionů. Autor: maps.cz

Rekonstrukcí by se měla zvětšit vodní plocha, čímž se vlastně vrátí k původnímu stavu. Projekt řeší kompletní odbahnění rybníků i naddimenzování na průtok stoleté vody. V současné době zadrží rybniční soustava podle jednatele společnosti Prácheňské rybářství 41 tisíc kubíků vody, po rekonstrukci to bude 133 tisíc kubíků vody.