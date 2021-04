Na příjezd turistů v karavanech a obytných vozech se připravují kempaři a ubytovatelé na Lipensku. Reagují tak na současný trend, kdy dovolená v karavanech v důsledku pandemie koronaviru zažívá veliký boom.

Pohoda u karavanu vedle hotelu Kilián loňského září. Foto: Andrea Smit | Foto: Deník/VLP Externista

Jedno z nových parkovacích míst pro karavany například vzniká u hotelu Kilián v Loučovicích. Jakmile se počasí zlepší, práce na bývalém tenisovém kurtu za hotelem vypuknou. „Do května se tady z toho neútulného tenisového kurtu stane luxusní stání pro karavany,“ potvrdila provozovatelka hotelu Andrea Smit. „Napadlo nás to loni, když si moji rodiče koupili obytný vůz a v září za pěkného počasí sem přijeli. Postavili si karavan tady na kurtu, který byl vyčištěný, vše kolem krásně zelené, a rozbalili si tu bydlení. Uvědomili jsme si, že by nebylo špatné tu opravdu udělat stání pro karavany, protože se kurt stejně nevyužívá.“ A tak přešli k činu. „U kurtu máme vchod do hotelu, který budou moci karavanisté využívat,“ ukazovala Andrea Smit. „Na pravé straně je toaleta, sprcha a sauna, kterou by měli k dispozici a máme i místnost na vyklizení chemické toalety z karavanu. K tomu by hosté mohli posnídat v salonu nebo restauraci, povečeřet, pořádáme letní večery s muzikou, kde by se mohli pobavit. A rovněž jsme toto místo pokryli signálem wi-fi.“