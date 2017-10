Na místě zbouraného sálu bude zámecká zahrada

Kestřany - Na návsi obec před více než třiceti lety postavila v tehdejší akci „Z“ hostinec s ubytovnou. V roce 1991 se začal stavět sál, který se však nikdy nepodařilo dokončit a chátrající objekt vedle hlavní silnice byl léta ostudou Kestřan.

Místo po zbouraném sále v Kestřanech.Foto: Deník / Libuše Kolářová

Sál už nestojí. „Hospodu i rozestavěný sál obec v roce 2011 koupila, ale nepodařilo se nám dát dohromady peníze na dostavbu. Proto jsme celý objekt prodali,“ vysvětlil starosta Kestřan Lubomír Málek.



Nový majitel architekt Pantelis Larcou nechal sál zbourat. Pozemek je stále ve vlastnictví obce, a ta zde rozšíří zahradu v barokním stylu, aby navazovala na zámek, který jeho majitel již také opravuje. Na první etapu zahrady v barokním stylu obec získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí.



Prostranství v sousedství zámku, středověkých tvrzí a kostela sv. Kateřiny by nejpozději v roce 2019 mělo dostat nové využití. „O těchto pozemcích se ve vesnici hovořilo už začátkem šedesátých let, kdy s zde počítalo s rozšířením lihovaru,“ připomíná starosta Kestřan Lubomír Málek.



Tento ani žádný z dalších pokusů nevyšly. Určitý čas byla v provozu restaurace Kestřanka s ubytovnou. Střídali se zde majitelé a nakonec byla restaurace zavřená. Nový vlastník, který již velmi intenzivně opravuje dolní středověkou tvrz i zámek, má plány i pro bývalou Kestřanku.



Původně předpokládal rekonstrukcí objektu, ale nyní se přiklání spíše k jeho zboření a výstavbě nového. Počítá zde s penzionem a rehabilitační klinikou. „Architekt Pantelis Larcou, který v naší republice vystudoval a žije zde již sedmadvacet let, ctí historii. Při opravě zámku i tvrze dbá na doporučení památkářů. Jsem přesvědčen, že novostavba penzionu a kliniky nebude vybočovat ze stylu okolích budov,“ dodává Lubomír Málek.