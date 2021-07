Na Lipně už podle všeho začaly ty pravé ořechové prázdniny. Pláže se plní, milovníci vodních sportů si užívají na hladině, cyklisté i motorkáři vyráží na výlety v okolí. Rodiny s dětmi, ale také třeba rybáři obsazují břehy, plní se také vyhlídkové parníky a Lipenské jezero znovu ožívá.

Oblíbené obci se už v 13. století říkalo na černé řece podle vody vyvěrající z grafitových dolů. I v centru Černé v Pošumaví se nachází krásné objekty jako je novorománský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie z konce 18. století. Ačkoli Černá leží na území chráněné krajinné oblasti Šumava a k hranicím národního parku je to, co by kamenem dohodil, oficiální název ji přesto umisťuje do Pošumaví.