Otužování podle odborníků vede ke zvýšení imunity a v současné době může napomoci i k odolnosti organismu vůči koronaviru.

Jak uvedl lékař českokrumlovské vodní záchranné služby Tomáš Dvořák, otužování chladnou vodou má nezastupitelnou úlohu v přirozeném zvyšování odolnosti populace vůči mnohým chorobám. "Důležité je postupné navykání organismu na otužování. Na úvod stačí ranní studená sprcha," zmínil.

DĚLÁ DOBŘE NA DUŠI

Podle velitele lipenských záchranářů Milana Bukáčka může být správně nastavené otužování také receptem na zlepšení psychického zdraví otužilců, které může být narušené koronakrizí. „Studená voda nám pak dělá dobře na duši. Když otužilec vyleze ven z vody, osuší se, zahřeje, zapomene na koronavirus a svět je hned mnohem krásnější. Je to zvláštní fenomén dnešní doby, protože počty otužilců narůstají. Je možné, že k tomu přispěl také film Bába z ledu nebo skutečnost, že aktuálně jsou všechny vnitřní bazény zavřené a plavcům nic jiného nezbývá," míní Milan Bukáček.

Skupina otužilců ve Frymburku, která se koupe pravidelně od podzimu do jara v lipenské přehradě, začínala pozvolna. „Nejdřív jsme do vody jen vlezli a zařvali si. Postupně se to zdokonalovalo tím, že jsme tam vydrželi minutu, dvě, tři, čtyři až momentálně devět minut v devítistupňové vodě," řekl člen spolku Don't stop crew David Antl.

ŠESTIČLENNÁ PARTA

Původně začínal s otužováním jen ve dvou se svým kamarádem Samuelem Mihalovičem. „Potom jsme ale ovlivnili další lidi a dnes se pravidelně otužujeme jako šestičlenná parta,“ přiblížil David Antl.

„Tak jak Lipno žije letními vodními radovánkami, tak může žít i v zimě, kdy je voda pro běžnou populaci ledová. Může stát i lákadlem pro otužilce ve velkém. Já jsem zatím ve fázi sprchování se studenou vodou, ale po vzoru frymburských otužilců se musím posunout o krůček dál,” uvádí Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o propagaci území sahajícího od Stožce po Rožmberk.