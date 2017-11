Na Lesním hřbitově jsou částečná omezení

Písek - Silný vítr rozlomil či vyvrátil stromy, většinu se již podařilo uklidit.

Stovky lidí o nadcházejícím víkendu zamíří na Lesní hřbitov, aby uctili památku svých blízkých. Měli by však být opatrní a nevstupovat na místa označená páskou.



Silný vítr před několika dny poškodil i toto místo posledního odpočinku. „Bylo zde více než deset poškozených nebo vyvrácených smrků. Část již městské služby odklidily, ale některé zůstaly zavěšené a mohou procházející lidi ohrozit. Místa jsou označená a návštěvníci hřbitova by to měli respektovat,“ upozornil vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslav Šatra.



Na Lesním hřbitově se kácely stromy už před vichřicí. „K zemi šlo několik desítek smrků napadených kůrovcem, aby se tato nákaza dále nešířila,“ připomněl Miloslav Šatra.



Lesní hřbitov byl založen v roce 1933 a nachází se v lese v kopcovitém terénu na kraji města. Rozloha hřbitova je cca 12 ha s kapacitou 3813 hrobových míst. První zemřelý zde byl pochován v dubnu roku 1934. Dnes je zhruba 2300 míst obsazených.