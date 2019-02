Písek - Jen několik kin v České republice uvede v předpremiéře nový šestidílný seriál Zkáza Dejvického divadla. Bude mezi nimi i písecké kino Portyč. Ve všech vybraných kinech se předpremiéra uskuteční 27. února od 19 hodin.

V režii Miroslava Krobota se v šestidílné televizní sérii České televize představí celé Dejvické divadlo. Tedy nejen všichni členové hereckého souboru, ale i ostatní zaměstnanci, příbuzní a přátelé. A všichni v něm budou hrát sami sebe. Na jihu Čech se tato jedinečná událost odehraje v jednosálovém kině pouze v píseckém kině Portyč.



O čem seriál je? Vedení kdysi slavného a snad i kultovního Dejvického divadla je vystaveno nečekané a v podstatě existenční zkoušce. Tato kulturní instituce nezíská grant na svou činnost a je postavena do situace, kdy se musí v daleko větší míře starat sama o sebe, tedy sehnat peníze na svůj provoz a přitom neslevit ze svých uměleckých ambicí. Tak začíná šestidílný komediální seriál, jehož hlavním a jediným hrdinou je kolektiv Dejvického divadla, jehož existence neodvratně míří ke zkáze. Půjde o mystifikaci s prvky absurdního a černého humoru, který vychází z poetiky Dejvického divadla.



„Během půl roku mezi tím, kdy vznikla první verze scénáře a kdy jsme začali natáčet, měli herci ke svým postavám spoustu připomínek, které poté Ondřej Hübl a Miroslav Krobot zapracovali do finálního textu. Zároveň byl při natáčení určitý prostor pro improvizaci, takže spousta replik vznikla až na place a u stolu při psaní by se ani vymyslet nedaly,“ prozrazuje umělecký šéf Dejvického divadla Martin Myšička a kreativní producentka České televize Kateřina Ondřejková jej doplňuje: „Seriál nesleduje osudy jednotlivých postav v čase, ale uvidíme šest samostatných příběhů. V každém díle se řeší aktuální krizová situace ohrožující samu existenci souboru a s přibývajícím počtem dílů se krize divadla prohlubuje.



Musím říct, že pro ansámbl Dejvického divadla mám velikou slabost. To divadlo má svoje kouzlo, řekněme, něco co jako „duch Dejvického divadla“, který v seriálu hraje také svoji roli, a ne malou.“



V seriálovém maratonu se představí celé Dejvické divadlo. Sami sebe si zahráli Miroslav Krobot, Ivan Trojan, Simona Babčáková, Lenka Krobotová, Václav Neužil, Jaroslav Plesl, Martin Myšička, Klára Melíšková, David Novotný, Hynek Čermák nebo Martha Issová. Soubor se objevil již v seriálu Čtvrtá hvězda, který Česká televize uvedla před čtyřmi lety. Lístky na exkluzivní promítání v kině Portyč v Písku můžete zakoupit na www.centrumkultury.cz.



