Lidem v Čimelicích a Radobytcích nejsou lhostejné osudy dominant jejich obcí, kterými jsou kostely. Do veřejné sbírky na ně přispěli například v Čimelicích i návštěvníci koncertů, které se v kostele Nejsvětější Trojice pořádají.

Církev se proto snaží, aby byla změna k lepšímu na zmíněných objektech vidět. Navíc kromě peněz ze sbírek, které by na vše nestačily, využívá dotačních možností. Oba kostely má na starost farář František Hemala. V Čimelicích by podle něj letos rádi dokončili opravu fasády. „Máme přislíbenou dotaci z Ministerstva kultury na dokončení severovýchodní fasády kostela včetně kaple svaté Barbory. Součástí je i renovace barokních dveří a zámků,“ vysvětlil František Hemala. Dotace by měla činit 700 tisíc korun. Obec Čimelice dala na letošní opravu kostela 200 tisíc korun. Práce začnou ihned po získání dotace. Předpokládá se, že v červnu. Opravy budou stát přibližně milion korun. „Letos sbírka končí, ale příští rok chceme pokračovat v interiéru. Je tam nutná rekonstrukce elektřiny,“ doplnil František Hemala.

Dodal, že mají také podanou žádost o krajskou dotaci na fasádu věže kostela v Radobytcích, kde se loni měnila báň. Fasáda by měla stát přibližně půl milionu korun, z toho by mohla být dotace až 300 tisíc korun. Sbírku na tento kostel mají povolenou do roku 2020.

Čimelický kostel Nejsvětější Trojice dostal předloni novou střechu a loni část fasády.

Kostel svatého Ondřeje v Radobytcích má od loňska novou báň.