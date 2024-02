/ROZHOVOR/ Známý jazzový kytarista, organizátor Bohemia JazzFestu, autor knihy, moderátor a tak trochu Jihočech Rudy Linka zamíří do Písku. Vybral si zdejší Divadlo Fráni Šrámka pro předpremiéru svého nového stand-up vystoupení.

Rudy Linka dorazí s One man show do Písku. | Foto: Archiv R. Linky

Rudy Linka emigroval začátkem 80. let do Švédska, odkud se pak přesunul do Spojených států amerických. Tam od roku 1985 žije, nicméně na Českou republiku nezanevřel. Před dvaceti lety si pořídil nedaleko Prachatic statek, který postupně zrenovoval. V několika českých městech také od roku 2005 pořádá jazzový festival Bohemia JazzFest.

V roce 2020 oslavil své 60. narozeniny a nakladatelství Euromedia vydalo jeho autobiografickou knihu Na cestě domů…vždycky, která se stala bestsellerem. „Lidé, kteří inspirují, to je motor, který dává životní energii a odvahu jít za svým snem,” říká Rudy Linka, který dorazí 15. března do Písku s novou One man show Úplně jednoduché by bylo… Vystoupení prokládá sólovými hudebními vstupy a projekcí fotografií ze soukromého archivu.

Před dvaceti lety jste koupil statek nedaleko Prachatic, čímž se z vás stal částečně Jihočech. Čím vám tato krajina učarovala?

Musím se přiznat, ze nejdříve mi učarovalo to stavení, které bylo kamenné, přes 300 let staré a vypadalo, jako by bylo někde v Toskánsku. Teprve potom jsem začal poznávat krajinu kolem. Lesy a ticho.

Kde se dnes cítíte nejvíc doma?

Všude, kde je moje rodina a přátelé. A těch míst je tolik! Narodil jsem se blízko Staromáku v Praze, chalupu máme na Šumavě, jednu část příbuzných ve Švédsku, ale v New Yorku jsem ze všech míst nejdéle - 40 let. Znám zde asi nejvíc lidí a všichni nás sem jezdí navštěvovat. Také hudba je zde úplně úžasná a to nejen ta jazzová…

V Písku jste před lety pořádal dnes velmi známý Bohemia JazzFest, nyní se sem chystáte s předpremiérou nového představení One man show. Jaký máte k tomuto městu vztah a co se vám vybaví, když se řekne Písek?

Musím se přiznat, že o Písku vím, že je zde nejstarší kamenný most v Česku, což ví každý, a že jsou zde příjemní lidé. Alespoň ti, které jsem poznal já. Když se řekne Písek, vybavím si pláž. (smích) Když zde byl festival Bohemia JazzFest, vystoupila během něj i zpěvačka Lenny Andrade - první dáma brazilské Bossa novy - a město Písek se v tu chvíli proměnilo v jednu z pláží Rio de Janeira. Na ten koncert nikdy nezapomenu.

One man show s podtitulem Úplně jednoduché by bylo… oslavuje Franze Kafku, od jehož smrti letos uplyne sto let. Proč jste si vybral právě tuto osobnost?

Úplně jednoduché by bylo říct, že Franz Kafka je nejznámějším českým spisovatelem, ale on je německy píšící spisovatel židovského původu narozený v Praze a na tom nic jednoduchého není. Také jeho pohled na byrokracii je tak moderní a stále tak současný.

Během vaší bohaté profesní kariéry už jste se setkal s mnoha světovými muzikanty. Je někdo, kdo vás opravdu zásadně ovlivnil/inspiroval?

Těch lidí je opravdu mnoho. Kdybych měl říct jen pár, tak Jim Hall, Keith Jarrett, Joe Hendeson a pak stovky dalších včetně Willie Nelson, Boba Dylana a Nirvany.

Jste známý muzikant, pořádáte jazzový festival, napsal jste knihu, natočil sérii pořadů pro ČT, děláte One man show… Stíháte neuvěřitelné množství práce a navíc máte široký záběr. Není to někdy na jednoho člověka moc, nebo patříte k těm, co musí být neustále „v běhu“? Máte v hlavě ještě další projekt, na který se chystáte?

Vypudit krtka! Takže ne “jak krtek ke kalhotkám přišel”, ale jak krtek přišel o kalhoty, košili i spodní prádlo a musel se přestěhovat jinam. Já vím, je to projekt obrovský, ale my všichni máme nějaké sny … tohle je ten můj právě teď .