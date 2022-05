Jak informoval moderátor dne, policejní mluvčí Jiří Matzner, účastníky čekalo několik zátěžových disciplín v tělocvičně a běh. „Odměnou jim potom byly právě akční ukázky, kterých se mohli ti nejodvážnější i zúčastnit,“ vysvětlil. Ti, co testy splnili, navíc odcházeli s certifikátem, který mohou během následujících 12 měsíců uplatnit při nástupu do služebního poměru.

Splnění má dvě podmínky

Jak doplnila Eva Kynčelová z personálního odboru, registrované čekal v tělocvičně tzv. člunkový běh, kliky a celomotorický test. „Na venkovním ovále potom běh na tisíc metrů, splnění má dvě podmínky, z každé z disciplín smí mít nejméně čtyři body a celkem minimálně šestatřicet bodů (maximum 9 bodů z každé),“ upřesnila s tím, že kliků musí udělat minimálně 18. „Musí makat, když jim nějaká disciplína nesedne, mohou to dohnat na jiné,“ prozradila s úsměvem.

Sní o policejní práci

Splnění podle ní není nereálné. „Myslím, že jsem to zvládla. V budoucnu bych chtěla být policistkou. Je to sice náročné, ale za zkoušku to stojí. Nebojte se,“ vzkázala by případným pochybovačům.Číslo 33 získala při registraci Bára Faberová z Českých Budějovic, která již studuje i střední školu zaměřenou na bezpečností složky. „Chtěla jsem si to zkusit, zda to zvládnu. Účastním se už potřetí, na disciplíny jsem zvyklá, ale nejvíc mi dávají zabrat kliky,“ prozradila sedmnáctiletá slečna.

Chcete se stát policistou? Veškeré potřebné informace pro nové uchazeče jsou zveřejněny na webových stránkách https://nabor.policie.cz/. Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Volat lze i na telefonní číslo 606 762 294.Jihočeští policisté navíc každý čtvrtek v čase od 13 do 15 hodin pořádají informační schůzky o práci u Policie ČR v rohové modré budově policejního ředitelství v ulici Dvořákova 2 v Českých Budějovicích. I zde dostanete všechny potřebné informace a můžete se na cokoliv zeptat.

Podobnou vizi má i dvacetiletý Budějčák Jan Liška, jehož výkony vyčnívaly před ostatními. Běh zvládnul za neuvěřitelné 3 minuty 54 sekund. „Jednou bych chtěl pracovat u policie, konat dobro jako kriminalista na protidrogovém oddělení,“ reagoval na otázku, proč se přihlásil.

Přípravu nepotřeboval. „Stačí zatnout zuby a jde všechno. Rekreačně sportuji, a tak příprava nebyla potřeba,“ sdělil mladý muž s číslem 23, který má za sebou střední školu TRIVIS, na kterou navázal studiem Vysoké školy evropských a regionálních studií.

Pohled do zákulisí

Kromě toho si příchozí mohli prohlédnout i vozový park policie, vyzkoušet zkrácený psychologický test, či si zblízka osahat policejní vybavení jako pouta, obušky, helmy i zbraně. „Každý si mohl vyzkoušet vystavenou policejní techniku, od vozidla dopravní policie, přes motocykl, čtyřkolku, vyzpovídat techniky z Okresního oddělení policie České Budějovice, cizineckou policii či nahlédnout do speciálního štábního vozidla,“ přiblížil mluvčí Matzner. Nechyběla ani zábava v podobě improvizované pouťová střelnice o drobné ceny.