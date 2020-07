Od pondělního do úterního večera podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové vyšetřily laboratoře v regionu 174 suspektních vzorků a 39 vzorků od samoplátců.

„Ve dvou případech se jednalo o občany Ukrajiny, kteří byli testováni po příjezdu do České republiky. V jednom případě byl zdrojem nákazy rodinný kontakt s již dříve pozitivně testovanou osobou, v dalších dvou kontakt na pracovišti s již dříve pozitivně testovanou osobou. Další člověk se nakazil v průběhu dovolené v západních Čechách a zatím poslední evidovaný při výkonu své práce. V tomto případě zdroj ještě potvrzujeme. Všem byla nařízena povinná izolace,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Situace v okresech:

Ze stávajících 74 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 29 na Prachaticku, 14 na Jindřichohradecku, 13 na Českobudějovicku, sedm na Písecku, šest na Táborsku a pět na Strakonicku. Českokrumlovsko stále hlásí jako jediný a poslední jihočeský okres aktuální nulu.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si přes další nárůst onemocnění jižní Čechy udržují s 43,31 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k úterní 18. hodině) i nadále pozici regionu s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 20 259 osob. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo 143 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu v úterý zvýšil o 39 na celkových 4 735,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Next clinics zajišťuje odběry pro samoplátce pouze po předchozím objednání na telefonní lince 385 524 217.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v úterý večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 144 žen a 135 mužů. Z celkových 279 dosud potvrzených případů je 71 z Prachaticka, 56 z Českobudějovicka, 46 ze Strakonicka, 34 z Jindřichohradecka, 29 z Táborska, 23 z Českokrumlovska a 20 z Písecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 16 dětí ve věku do 14 let. Devětatřicet nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, šestačtyřicet v kategorii od 25 až 34 let, osmačtyřicet v kategorii od 35 do 44 let, sedmačtyřicet v kategorii od 45 do 54 let a jednačtyřicet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 42 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Testování v Prachaticích

V souvislosti s hromadným výskytem na Prachaticku, kde je k úternímu večeru celkem 29 pozitivních osob, organizuje KHS Jihočeského kraje testování více než tří set vytipovaných osob. „Pro nás je nyní klíčové zjistit skutečný stav výskytu infekce v ohnisku. Proto ve středu a ve čtvrtek organizujeme masivní testování primárně zaměstnanců prachatické firmy. Na základě výsledků tohoto testování pak můžeme činit další kroky a případně přijímat další protiepidemická opatření, pokud budou nutná. Testovat budeme kolem 330 vybraných osob na parkovišti u firmy, kde za spolupráce s Hasičským záchranným sborem dnes vyrostou dva testovací stany. Se samotným testováním začínáme ve středu v osm ráno a testované osoby zveme po skupinách postupně tak, aby přišly co nejméně do kontaktu s ostatními. S logistikou a zajištěním akce nám pomáhá Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, policie, Nemocnice Prachatice, a. s., a Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, za což všem kolegům velice děkuji,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.