Od úterý do středy přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 1 347 suspektních vzorků a 144 vzorků od samoplátců. Z výsledků vyšetření potvrdili hygienici k středeční 18. hodině 441 pozitivních případů. K nemocným přibylo 244 žen a 197 mužů.

Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (183) Táborsku (78), Písecku (76) a Jindřichohradecku (43). „Ve 162 případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, v osmačtyřiceti ve škole a v osmasedmdesáti v zaměstnání. Pět desítek případů se týkalo zdravotníků a pracovníků, či klientů sociálních služeb. Onemocnělo také dalších čtrnáct aktivních sportovců. Jedna osoba se nakazila v Praze, dvě na Ukrajině. V šestaosmdesáti případech zdroj nákazy dále zjišťujeme,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Hlásí se desítky dobrovolníků

„Dnes jsme zaznamenali nový rekord, v tomto měsíci již čtvrtý, a denní přírůstek nových případů poprvé překonal čtyři stovky. Depistáž čtyř set čtyřiceti nových případů bychom už nezvládali v potřebném čase bez pomoci dobrovolníků. Ředitel Jihočeského krajského úřadu Milan Kučera vyšel vstříc naší prosbě a obrátil se dnes na radnice obcí s rozšířenou působností s žádostí o případnou personální výpomoc při trasování. Prakticky obratem nám nabídl dobrovolníky Městský úřad v Písku, radnice v Prachaticích, ve Strakonicích, v Českém Krumlově. Dobrovolníky na výpomoc s telefonáty osobám v kontaktu osobně nabídl ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek, manažerky ESSOX LEASINGU Jana Hanušová a Michaela Dingová, ředitelka českobudějovické SŠ a VOŠ cestovního ruchu Zdeňka Erhartová, nerada bych na někoho zapomněla. Všechny nabídky rádi využijeme. Potřebujeme každou ruku. Ale co je pro nás na všech územních pracovištích KHS snad ještě důležitější, a ověřila jsem si to z reakcí svých kolegů, to je pro nás všechny vědomí, že máme kolem sebe lidi, kteří nás v tom nenechají, kteří nám pomůžou, když už nemůžeme fyzicky stíhat. Je to pro nás jako když vás polijí živou vodou. Nemám jinou možnost, než takto vyjádřit úctu všem, kteří nám pomáhají,“ poděkovala za pracovníky KHS Kvetoslava Kotrbová.

V kraji zasaženo dvacet procent škol

„Od začátku školního roku jsme řešili výskyt COVID-19 již ve sto padesáti pěti školách. To je téměř pětina z osmi set dvaceti škol v Jihočeském kraji. Od září bylo potřeba uzavřít provoz u celkem šestnácti škol, v dalších školách byla přerušena výuka v jednotlivých třídách. K dnešku aktuálně řešíme výskyt onemocnění v osmdesáti devíti zařízeních a devět škol je momentálně uzavřeno. Jde o čtyři mateřské školy, tři základní a dvě střední školy,“ doplnila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Marie Nosková.

Ze stávajících 3 421 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 285 na Českobudějovicku, 559 na Táborsku, 435 na Písecku, 376 na Strakonicku, 351 na Jindřichohradecku, 241 na Českokrumlovsku a 74 na Prachaticku. Dvaačtyřicet nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 56 695 osob. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo 1 527 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se ve středu zvýšil o 144 na celkových 8 265,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Třináct odběrových míst

V kraji se mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické, která testuje pouze indikované případy. Laboratoře SYNLAB provozují v Č. Budějovicích dvě odběrová pracoviště pro odběry na vyšetření přímého průkazu infekce SARS-CoV-2. V mobilním odběrovém pracovišti v českobudějovické Vrbenské ulici mohou na odběr jak pacienti indikovaní lékařem, tak samoplátci. Objednat se musí v obou případech předem, a to v rezervačním systému na webu www.synlab.cz/covid-19. Odběrové pracoviště v ulici U Tří lvů přijímá pouze samoplátce a pro rezervaci na odběr zde slouží telefonní linka +420 731 595 088. Synlab testuje také v Č. Krumlově. Laboratoř Nextclinics testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Nemocnice Č. Budějovice testuje na dvou místech. Pro pěší je určeno odběrové místo před hlavním vstupem do nemocnice a pro automobily v areálu letiště v Plané. Na obě místa je nutné se objednat, v provozu jsou ve všední dny vždy od 9 do 14 hodin. Objednávkový systém je dostupný na https://www.nemcb.cz/. Celkem je nyní v regionu 13 odběrných míst.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v úterý večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 2 922 žen a 2 980 mužů. Z celkových 5 902 dosud potvrzených případů je 2 071 z Českobudějovicka, 1 153 z Táborska, 714 z Písecka, 626 ze Strakonicka, 522 z Jindřichohradecka, 426 z Českokrumlovska a 390 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 485 dětí ve věku do 14 let. 1 022 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 836 do kategorie 25 až 34 let, 1 006 do kategorie 35 až 44 let, 1 137 do kategorie 45 až 54 let a 720 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 696 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Zdroj: KHS Jihočeského kraje