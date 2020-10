Kumulativní počet nemocných se k páteční 18. hodině v kraji zvýšil na 4 548. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 2 140 a aktuálně pozitivních 2 374 osob. Od března zemřelo v kraji v souvislosti s koronavirem celkem 34 lidí.

Od čtvrtka do pátku přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 1 100 suspektních vzorků a 61 vzorků od samoplátců. Z výsledků vyšetření potvrdili hygienici k čtvrteční 18. hodině 379 pozitivních případů. K nemocným přibylo 187 žen a 192 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (163), Táborsku (57), Písecku (44) a Strakonicku (42). „V přibližně stovce případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou ve škole, v téměř 150 v rodině a v dalších 85 na pracovišti. Dvaadvacet nových případů se týkalo zdravotníků a pracovníků v sociálních službách či klientů zdravotnických nebo sociálních zařízení. Mezi pozitivními bylo znovu i jedenáct sportovců. Tři osoby se nakazily v Praze, tři při lázeňském pobytu v Jáchymově a jedna v Luhačovicích. Tři případy měly původ v Rakousku a tři v Německu,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Jižní Čechy oranžové

Podle dnes aktualizovaného semaforu patří Jihočeský kraj mezi devět krajů v oranžové barvě, červenou, vyjadřující komunitní přenos, mají na aktuálním semaforu vedle Prahy dále Středočeský, Královéhradecký, Zlínský a Jihomoravský. Ze stávajících 2 374 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 958 na Českobudějovicku, 311 na Táborsku, 283 na Písecku, 258 na Strakonicku, 248 na Jindřichohradecku, 191 na Českokrumlovsku a 125 na Prachaticku. Čtyřiatřicet nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 52 484 osob. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo 820 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v pátek zvýšil o 61 na celkových 7 917,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické, která testuje pouze indikované případy. Laboratoře SYNLAB provozují v Č. Budějovicích aktuálně dvě odběrová pracoviště pro odběry na vyšetření přímého průkazu infekce SARS-CoV-2. V nedávno otevřeném mobilním odběrovém pracovišti v českobudějovické Vrbenské ulici mohou na odběr dorazit jak pacienti indikovaní lékařem, tak samoplátci. Objednat se musí v obou případech předem, a to v novém online rezervačním systému na webu www.synlab.cz/covid-19. Odběrové pracoviště v ulici U Tří lvů přijímá pouze samoplátce a pro rezervaci na odběr zde slouží telefonní linka +420 731 595 088. Synlab testuje také v Č. Krumlově. Laboratoř Nextclinics testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Nemocnice České Budějovice testuje na dvou místech. Pro pěší je určeno odběrové místo před hlavním vstupem do nemocnice a pro automobily v areálu letiště v Plané. Na obě místa je nutné se předem objednat, v provozu jsou ve všední dny vždy od 9 do 14 hodin. Objednávkový systém je dostupný na https://www.nemcb.cz/. Celkem je nyní v regionu 13 odběrných míst.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pátek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 2 227 žen a 2 321 mužů. Z celkových 4 548 dosud potvrzených případů je 1 623 z Českobudějovicka, 871 z Táborska, 531 z Písecka, 465 ze Strakonicka, 388 z Jindřichohradecka, 343 z Českokrumlovska a 327 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 377 dětí ve věku do 14 let. 872 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 658 do kategorie 25 až 34 let, 769 do kategorie 35 až 44 let, 824 do kategorie 45 až 54 let a 544 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 504 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

VHA má již 28 pacientů

V průběhu tohoto týdne řeší jihočeští hygienici rovněž výskyt vysoce infekční hepatitidy typu A u aktuálně osmadvaceti osob převážně z Českobudějovicka, ale i dalších okresů Jihočeského kraje. Prvních pět případů bylo zaznamenáno v pondělí 5. října, poslední dva případy přibyly dnes odpoledne.

„Podrobnou depistáží jsme zjistili, že všechny případy jsou spojeny se stravovacím zařízením v blízkosti budovy českobudějovického nádraží. Jde v drtivé většině o zaměstnance Českých drah nebo osoby, pohybující se v blízkém okolí nádraží, jež se v zařízení, které vařilo asi sto obědů denně, stravovaly,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová. Stravovací zařízení je uzavřeno, probíhají zde sanitační práce. „Nařídili jsme všechna potřebná karanténní opatření a pokračujeme v depistáži a vyhledávání dalších strávníků a jejich přímých kontaktů. Může se jednat o místo, kde se mohly infikovat i další osoby, které se v tomto zařízení na konci září a v prvních dnech října stravovaly nebo zde pobývaly, a u nichž se příznaky onemocnění zatím neprojevily. Proto upozorňujeme veřejnost na toto riziko. Inkubační doba, tedy období, kdy se onemocnění může od nákazy projevit, je totiž patnáct až padesát dnů,“ doplnila ředitelka protiepidemického odboru KHS Jitka Luňáčková.

K typickým příznakům hepatitidy typu A patří tzv. žloutenka, čili žluté zbarvení kůže a bělma, tmavá moč, světlá stolice a nevolnosti. „Může ale probíhat i pod klinickým obrazem chřipkových příznaků a u mladých lidí též bezpříznakově. Virus se vylučuje stolicí a infekce souvisí s nedostatečnou hygienou, proto se jí také říká nemoc špinavých rukou. V případě výše popsaných obtíží je proto potřeba okamžitě se obrátit na svého lékaře a samozřejmě striktně dodržovat pravidla osobní hygieny. Proti onemocnění existuje očkování, u nás využívané například v rámci cestovní medicíny do rizikových oblastí. Očkovaným osobám onemocnění nehrozí. Dohledáváme nyní osoby, které byly v přímém kontaktu s prokázaným onemocněním a ty budou očkovány,“ vysvětlila Kvetoslava Kotrbová.

KHS Jihočeského kraje