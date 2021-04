V průběhu soboty zaznamenali hygienici na jihu Čech 231 potvrzených případů s covidem, 181 nemocných se uzdravilo, dvě osoby zemřely. Kumulativní počet diagnostikovaných k osmnácté hodině v regionu dosáhl 94 617. Počet vyléčených se zvýšil na 87 463. Počet aktuálně pozitivních vrostl o 48 na 5 541 osob. V souvislosti s koronavirem bylo verifikováno 1 613 úmrtí.

Od pátku do soboty přijaly laboratoře k PCR vyšetření 772 suspektních vzorků a 29 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici 231 nových pozitivních případů, 127 žen a 104 mužů. Nejvíce nových případů bylo na Českobudějovicku (77), Táborsku (41) a Písecku (35). „Ve více než třetině nových případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, patnáct na pracovišti. Dva případy se týkaly škol, jeden zdravotnických zařízení a jeden sociálních služeb. Jedna osoba se infikovala v Německu,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 5 541 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 818 na Českobudějovicku, 871 na Táborsku, 747 na Jindřichohradecku, 665 na Písecku, 539 na Českokrumlovsku, 478 na Prachaticku a 423 na Strakonicku. 1 613 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji indikováno 237 003 PCR vyšetření. V povinné karanténě se dnes nacházelo 2 060 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 29 na 14 683,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo pozitivních od začátku pandemie 49 130 žen a 45 487 mužů. Z celkových 94 617 dosud potvrzených případů je 27 048 z Českobudějovicka, 15 595 z Táborska, 15 485 z Jindřichohradecka, 11 931 z Písecka, 10 327 ze Strakonicka, 7 600 z Českokrumlovska a 6 631 z Prachaticka.

Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 9 568 dětí ve věku do 14 let, z toho celkem 2 009 do čtyř a 3 489 od čtyř do devíti let. 9 207 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 377 do kategorie 25 až 34 let, 15 953 do kategorie 35 až 44 let, 18 103 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 526 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 15 883 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

KHS Jihočeského kraje