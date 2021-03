Za uplynulých 24 h zaznamenali hygienici na jihu Čech 925 nově potvrzených případů SARS-CoV-2. Celkem 424 nemocných se uzdravilo, jedna osoba zemřela. Kumulativní počet diagnostikovaných od vypuknutí pandemie tak k sobotní 18. h v regionu vzrostl na 66 001. Počet vyléčených se zvýšil na 57 472. Počet aktuálně pozitivních mezidenně vzrostl o 500 na 7 450 osob. Od loňského března, kdy byl v Jihočeském kraji zaznamenán první případ onemocnění, zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 1 079 úmrtí.

Od pátku do soboty přijaly laboratoře k vyšetření metodou PCR v regionu 1 353 suspektních vzorků a 12 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k sobotní 18. hodině 925 nových pozitivních případů, to je o 415 více než v sobotu před týdnem. K nemocným přibylo 453 žen a 472 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (209), Strakonicku (204) a Jindřichohradecku (161). „Ve sto devadesáti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a ve sto pětatřiceti na pracovišti. Třicet nových případů se týkalo škol, pět zdravotnických zařízení a dvanáct sociálních služeb. U ostatních případů zatím nebylo možné zdroj nákazy identifikovat. Tak vysoký sobotní přírůstek jsme zaznamenali naposledy na konci loňského října, kde jsme verifikovali přes tisíc případů,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 7 450 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 598 na Českobudějovicku, 1 387 na Jindřichohradecku, 1 265 na Táborsku, 1 246 na Písecku, 938 na Strakonicku, 597 na Českokrumlovsku a 419 na Prachaticku. 1 079 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 181 609 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k sobotní 18. hodině nacházelo 3 140 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 12 na celkových 13 397,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v sobotu večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 34 829 žen a 31 172 mužů. Z celkových 66 001 dosud potvrzených případů je 19 399 z Českobudějovicka, 10 781 z Táborska, 10 403 z Jindřichohradecka, 8 174 z Písecka, 7 227 ze Strakonicka, 5 156 z Českokrumlovska a 4 861 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 6 086 dětí ve věku do 14 let, z toho celkem 1 185 do čtyř a 2232 od čtyř do devíti let. 6 321 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 8 546 do kategorie 25 až 34 let, 11 318 do kategorie 35 až 44 let, 12 748 případů do kategorie 45 až 54 let a 9 413 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 11 569 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Kam na testy

Pokračuje dobrovolné antigenní testování obyvatel u poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center. Počet odběrových míst a jejich provozní doba se mohou měnit, je proto třeba sledovat webové stránky jihočeských nemocnic nebo Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/. Vedle běžného provozu je pro testování mimořádně otevřeno odběrové místo laboratoří Aeskulab na Senovážném náměstí v Č. Budějovicích každou neděli v době od 8 do 11 hodin. Nutná je rezervace na adrese: rezervace.aeskulab.cz.

KHS Jihočeského kraje