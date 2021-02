Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 422 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkem 528 nemocných se uzdravilo, čtyři zemřeli. Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 od vypuknutí pandemie tak k úterní osmnácté hodině v regionu vzrostl na 56 888. Počet vyléčených se zvýšil na 51 035. Počet aktuálně pozitivních mezidenně klesl o 110 na 4 913 osob. Od loňského března, kdy byl v Jihočeském kraji zaznamenán první případ onemocnění, zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 940 úmrtí.

Od pondělí do úterý přijaly laboratoře k vyšetření metodou PCR v regionu 843 suspektních vzorků a 38 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k úterní 18. hodině 422 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 210 žen a 212 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (117), Jindřichohradecku (110) a Táborsku (78).

„V osmi desítkách případů byl zdrojem nákazy kontakt v rodině a v sedmi desítkách na pracovišti. Nově onemocnělo jednadvacet zdravotníků a šestnáct pracovníků či klientů sociálních služeb. Sedmnáct případů se týkalo škol. Dvě osoby se infikovaly při pobytu v Rakousku. U ostatních případů zatím nebylo možné zdroj nákazy identifikovat,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Britská mutace koronaviru

V Jihočeském kraji hygienici neměli do úterního večera laboratorně potvrzený případ britské mutace koronaviru, mají ale hlášeny suspektní, tedy podezřelé případy. „Minulý týden jsme informovali o suspektních případech Jihočechů, kteří žijí nebo dojíždějí za prací do jiných regionů, a suspektních případech z Táborska a Písecka. Jde o jednotlivé zatím neprokázané případy, třeba i v rámci kontaktu uvnitř rodiny, nicméně u všech hlášených podezření provádíme důkladnou depistáž a potřebujeme k tomu i dobrou spolupráci s veřejností. Více informací k nové variantě a jejímu výskytu v kraji budeme mít v průběhu dalšího týdne, dvou, ale je jasné, že v ČR v několika regionech nová varianta viru cirkuluje a že se z krajů, kde již byl potvrzen, dostane dříve či později i k nám. Na to se musíme připravit. Ale i proti této, podle všeho kontagioznější, tedy nakažlivější modifikaci viru, platí to, co máme vyzkoušeno, a to je dodržování základních protiepidemických opatření, ochrana dýchacích cest, dezinfekce rukou a rozestupy, teď jsou opravdu důležité,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Od začátku školního roku se s nákazou setkali žáci, studenti nebo pedagogové ve 444 školských zařízeních v kraji, to je asi 54 procent všech. Po Písku jsou jarní prázdniny v tomto týdnu v okresech Prachatice, Strakonice a Tábor. „K dnešku je v kraji uzavřeno devět mateřských škol a jedna dětská skupina, v dalších čtyřiatřiceti případech byl uzavřeny jednotlivé třídy mateřských škol. Některé třídy jsou momentálně uzavřeny i ve čtyřech základních školách, výskyt nyní řešíme celkem v jedenadvaceti základních školách kraje,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje Marie Nosková.

Aktuální rizikový index protiepidemického systému PES, platný pro celou ČR, zůstal v úterý 9. února na hodnotě 71 bodů a sedmadvacátý den v řadě setrval v parametrech čtvrtého stupně koronavirového rizika – vážný stav (61 – 75 bodů).

Ze stávajících 4 913 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 327 na Českobudějovicku, 915 na Jindřichohradecku, 682 na Písecku, 634 na Táborsku, 468 na Českokrumlovsku, 454 na Strakonicku a 433 na Prachaticku. 940 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji od loňského února dosud indikováno celkem 165 738 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k úterní osmnácté hodině nacházelo aktuálně 1 975 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 38 na celkových 13 062,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v úterý večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 30 202 žen a 26 686 mužů. Z celkových 56 888 dosud potvrzených případů je 17 317 z Českobudějovicka, 9 302 z Táborska, 8 670 z Jindřichohradecka, 6 796 z Písecka, 6 087 ze Strakonicka, 4 370 z Prachaticka a 4 346 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 4 992 dětí ve věku do 14 let, z toho 984 do čtyř a 1 735 od čtyř do devíti let. 5 486 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 7 307 do kategorie 25 až 34 let, 9 718 do kategorie 35 až 44 let, 11 053 případů do kategorie 45 až 54 let a 8 140 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 10 192 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Kam na testy

Pokračuje dobrovolné antigenní testování obyvatel u poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center. Odběrová místa a jejich provozní doba se mohou měnit a je třeba sledovat webové stránky jihočeských nemocnic nebo MZ: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/. V návaznosti na rostoucí potřebu antigenních testů mezi pendlery otevřely laboratoře Aeskulab odběrové místo na Senovážném náměstí v Č. Budějovicích. Až do odvolání bude odběrové místo vedle běžného provozu dostupné navíc každou neděli v době od 8 do 11 hodin. Nutná je předchozí rezervace na adrese: rezervace.aeskulab.cz .

KHS Jihočeského kraje