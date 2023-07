Na středu 5. července meteorologové napříč republikou vyhlásili výstrahu před bouřkami a studenou frontou včetně silného větru až o nárazech 20 metrů za sekundu. Varování platí od 11 hodin dopoledne do 21. hodiny večerní i na území Jihočeského kraje.

Ilustrační foto | Foto: Robin Duspara a David Uhlíř - CTRA z.s.

Podle českobudějovické meteoroložky Renaty Uhlíkové má středa na jihu Čech přinést skutečně ochlazení a bouřky. „Od západu bude přes střední Evropu přecházet studená fronta, která nad naše území dorazí právě během středy,“ potvrzuje. Přes den podle jejích slov bude polojasno až oblačno. „Během dne bude od západu přibývat oblačnost. Místy se opět objeví přeháňky a bouřky,“ dodává Uhlíková.

Nejvyšší denní teploty se dle českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) budou pohybovat od 25 do 28 °C, na horách od 17 do 20 °C. „Mírný jižní vítr o síle od dvou až do pěti metrů za sekundu se během dne změní na západní a v bouřkách přechodně zesílí,“ informuje dále.

Jak Uhlíková dodává, při přechodu studené fronty a v bouřkách se mohou vyskytnout silné nárazy větru až 20 metrů za sekundu. „To je osmdesát kilometrů v hodině. Krátkodobě mohou dorazit také intenzivní srážky, zejména na východě kraje,“ upozorňuje meteoroložka.

Hrozí lokální povodně i pády stromů

Místy může spadnout množství vody a jinde zase vítr může ohrožovat porost. Celá výstraha se dle Renaty Uhlíkové dělí zejména na západní a východní Čechy. „Pásmo západní části Jihočeského kraje by mělo být hlavně o silném větru, pásmo východní od Moravy by mohlo přinést kroupy, přívalové deště včetně bleskové aktivity,“ upřesňuje dále s tím, že intenzivní srážky hrozí ve východní části, tedy na Táborsku, Jindřichohradecku, zejména Dačicku, kde by mohl déšť způsobit i lokální záplavy.

Na Strakonicku a Prachaticku by kvůli silným větrným poryvům mohly padat i stromy. „Větrná epidura tipuji právě na západě kraje,“ uzavírá Renata Uhlíková.

Varování najdete ZDE