Na jih Čech se blíží bouřky. Přijdou od jihozápadu a přinést by mohly i kroupy

V pondělí později odpoledne a navečer budou Čechami od západu postupovat bouřky. V jejich západní polovině, včetně části Jihočeského kraje, by mohly být ojediněle silné, doprovázet je můžou intenzivní srážky s krátkodobými úhrny kolem 30 mm. V menší míře se mohou objevit i kroupy velké do dvou centimetrů a nárazy větru by mohly přesáhnout 70 km/h.

Západ jižních Čech by v pondělí večer mohly zasáhnout bouřky i s kroupami. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková