Čimelice - Že obce shánějí peníze na opravy, kde se dá, je známá věc. Ale že by k penězům přišly třeba díky první lásce, to už tak běžné nebývá.

Čimelice, restaurace Na Hvížďalce. Ilustrační foto | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Překvapení neskrývali čimeličtí zastupitelé, když se dověděli, že na opravu a rekonstrukci vyhlášené restaurace Na Hvížďalce dostala obec pěněžní dar ve výši 118 500 korun od majitelky písecké společnosti Universal Solutions Gabriely Vacíkové.

Ta se netají tím, že hlavním impulzem pro její rozhodnutí byla dlouholetá spolupráce s obcí. „Starosta Vladimír Pánek se snaží revitalizovat restauraci, ale žádnáz dotací se na komerční subjekt získat nedá. Jsem přesvědčená, že vylepšení restaurace zvedne životní úroveň nejen místních idí, alei těch, kteří tudy projíždějí,“ uvedla Gabriela Vacíková, která obci připravuje mimo jiné i žádosti o dotace.

Restauraci proslavily filmy

V čimelické restauraci Na Hvížďalce se točily známé filmy Hogo fogo Homolka (1970) a Televize v Bublicích aneb Bublice v televizi (1974) režiséra Jaroslava Papouška.

Pravidelně se tu scházejí také absolventi bývalé čimelické Střední průmyslové školy filmové.

Dodala, že kdyby každý podnikatel přispěl nějakou částkou, bylo by pro obec snadnější opravu uskutečnit. Dobře totiž ví, jak je pro všechny obce těžké se k dotacím dostat a také to, že jsou jejich priority většinou jiné – například školky. K restauraci Na Hvížďalce má navíc osobní vztah. „Potkala jsem tam svou první lásku. A jak se říká, stará láska nerezaví…,“ prozradila Gabriela Vacíková. Netají se ani tím, že se jí líbí historie objektů, které se zapíší do paměti mnoha lidí. „Takové objekty je třeba udržovat i pro další generace,“ dodala.

A to byl vlastně i hlavní důvod, proč původní majitel Karel Pavelka vyšel obci vstříc s cenou, i když dostal na odkoupení rodinné restaurace vyšší nabídky. Chtěl mít totiž jistotu, že restaurace, která jeho rodu patřila od roku 1759, bude dál sloužit lidem jako místo, kde se budou rádi scházet.

V Čimelicích je to navíc jediné místo, kde je velký sál, ve kterém se dají pořádat plesy, školní divadelní představení, veřejná jednání zastupitelů, setkání důchodcůa další společenské akce. Proto byli letos v lednu zastupitelé pro to, aby restauraci Na Hvížďalce s pozemky obec odkoupila.