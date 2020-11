Na hřbitovech je rušno, lidé vzpomínají v rouškách a s rozestupy

Po celou dušičkovou sobotu byly ulice Prachatic spíš vylidněné. Vypadalo to, že dodržovat pravidla vycházet do ulic co nejméně, Prachatičáci dodržují. Na své blízké ale nezapomínají, a tak se centrem všeho víkendového dění stal prachatický městský hřbitov. Jako první tam hned v osm hodin ráno dorazili na kontrolu městští strážníci. Během dne tam ale šli na kontrolu hned několikrát. "Na kontrolu půjdou minimálně pětkrát během jednoho víkendového dne. Záleží přímo na hlídce, jak si rozvrhne čas kontroly," vysvětloval už v pátek 30. října Ivo Novotný, ředitel Městské policie v Prachaticích.

Strážníci Městské policie v Prachaticích o dušičkovém víkendu hřbitov častěji. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

V sobotu byl sice na prachatickém městském hřbitově vyšší pohyb lidí, ale žádné problémy hlídka strážníků řešit nemusela. "Hned ráno v osm hodin tu byl ještě klid. Prošli jsme celý prostor a vyrazili na pochůzky zase jinam," popisuje hlídka, která se na místo vracela zase pár minut po desáté hodině dopoledne, aby provedla tradiční kolečko po obvodu celého hřbitova. "Už pár let se nestalo, že by tu byl nějaký problém," doplňují chlapi v uniformách. Drobné krádeže na hřbitově se prý v Prachaticích už léta "nenosí" a i když je parkoviště před místem posledního odpočinku ze tří čtvrtin zaplněné, na samotném hřbitově se lidé v tichosti rozejdou a potkají se minimálně. Lidé, kteří vystupují z aut jsou všichni vybaveni rouškou a dodržují přesně to, co je v divném "covidovém" podzimu nařízeno. "Nestalo se, že by někdo neměl roušku, všechno je v pořádku," ujišťuje dvoučlenná prachatická hlídka. Vymění si několik vět s Prachatičáky na parkovišti, vydá se klidným krokem po obvodu hřbitova a bedlivě pozoruje, zda je všem na svém místě. Není třeba nikoho upozorňovat na zákaz shromažďovaní většího počtu osob. Prachatičtí vědí, jak se chovat. Přicházejí většinou je po dvou. V tichosti vzpomínají na zesnulé, uklidí náhrobky, zapálí svíčku a zase v tichosti odcházejí. "Chtěli jsme donést čerstvé květiny, raději jsme vyrazili ještě před obědem. Odpoledne půjdeme ale ještě jednou až přijede zbytek rodiny," vysvětlují na parkovišti manželé Kašperovi i oni prohodí se strážníky pár přátelských téměř sousedských slov. Na hřbitov se hlídka vrací v sobotu odpoledne ještě dvakrát a poslední návštěvu si nechává na podvečer. Prachatický hřbitov je totiž o dušičkovém víkendu otevřen od sedmi ráno do osmi večer. I nedělní služba zajede na kontrolu hřbitova častěji než je obvyklé. Teprve ve čtvrtek 5. listopadu se doba otevření změní, brány hřbitova se zavřou už v pět hodin. "Je to tak stejné každý rok, v zimě se zavírá dřív," hodnotí hlídka a konstatuje, že některá města dokonce hřbitovy zavřela úplně, aby zamezila případnému šíření koronaviru. "Tady jsou lidé úplně v klidu," hodnotí strážníci a ujišťují, že ani v centru města není třeba řešit porušení nočního zákazu vycházení. Prachatičtí mají také možnost zajistit si na městský hřbitov odvoz, k dispozici jim je Taxík Maxík. S ním už pátek vyrazily sestry Šímovy s Hankou Rabenhauptovou a Zdeňkem Krejsou. "Stačí si taxík objednat a my pro dotyčného odvezeme. Nabídka platí pro seniory a osoby zdravotně postižené, které jsou osamocené," vysvětluje Hanka Rabenhauptová s tím, že provoz Taxíku Maxíku zajišťuje město Prachatice mezi osmou ráno a obědem. "Máme zájemce i o víkendu," doplnila.

