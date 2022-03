Jedním z nich je i Vadim A. z Charkova. „Vracím se domů do Charkova nastolit pořádek,“ říká v našem kupé tiše třiapadesátiletý muž, který obchoduje v Evropě s velkokapacitními světelnými zdroji. „Je třeba zastavit bláznivého Putina. Celý náš Charkov je rozstřílený, tak budu mít po válce hodně práce,“ usmívá se hořce a ukazuje mi na displeji nahrávky, které mu posílají jeho příbuzní a známí. Požáry, výbuchy, křik, nadávky a utíkající lidé.

Děti ukrajinských uprchlíků učí v Klukách Tatiana Davidoff

„Potrvá roky, než se Ukrajina z války znovu vzpamatuje. S Ruskem budeme muset žít a spolupracovat dál, jen místo Putina bude vládnout někdo jiný. Vážíme si toho, jak nás tady v Evropě od začátku války přijímáte, ale vaše solidarita nepotrvá věčně. Už za pár dní budete mnozí reptat, proč nám máte pořád pomáhat,“ dodává věštecky.

Tulipány k svátku

Po 12 hodinách přijíždíme na hlavní nádraží v haličském historickém městě Přemyšl. Před budovou stojí několik televizních štábů, jsou slyšet hlavně polština, španělština a italština, a čekají na uprchlíky, kteří vystoupili z autobusu a míří s dětmi nebo i psy v náručí do přeplněné haly. Většinou ženy a děti, sem tam nějaký muž. Při pohledu na mladíky vás napadá, jak mohli ven ze země, kde byla vyhlášena všeobecná mobilizace mužů od 18 do 60 let. Uprchlíky právě dopravili z hraničního přechodu a budou zde čekat na některých z vlaků, který je odveze z války do míru. Do Talinnu, Krakova, Varšavy, Berlína nebo do Prahy.

V přeplněné nádražní hale to vře. Sedí tu, stojí nebo se tu prodírají uprchlíci a pracovníci humanitárních organizací, nabízející pomoc. Na příchozí čeká teplé jídlo (např. kuře s rýží - pozn. aut.), hygienické potřeby, jsou tu i čekárny pro matky s kojenci a malými dětmi. Na informační tabuli svítí časy odjezdů vlaků se jmény cílových stanic a humanitární pracovníci upozorňují na aktuální možnosti.

V areálu chodí dobrovolníci s reflexními vestami a pomáhají radou i jako nosiči kufrů a kočárků. Cestou z haly na perony chybějí eskalátory, ženám s dětmi zase mužský doprovod, který jim pomůže s těžkými zavazadly k vlaku. Než se stydět, je třeba se chopit kufrů, do kterých sbalily ženy život svůj i svých dětí, a počítat: 28 schodů nahoru, 28 schodů dolů, 28 nahoru, 28 dolů…

Ukrajinské děti ve Frymburku poprvé v české družině. Zapůjčila jim ji škola

Mezi běženci v hale chodí i františkánský kněz a ženám i dívkám rozdává žluté tulipány. „Dneska je osmého března čili Mezinárodní den žen,“ usmívá se a soucitně objímá matky i slečny s vděčnými pohledy, které ještě před pár dny netušily, že svůj svátek prožijí jako válečné uprchlice. Ty sice potřebují bezpečí, teplé jídlo, hygienické potřeby, ale také pocit důstojnosti, že stále zůstávají lidmi.

Maminko, prosím tě, neplač

O 12 kilometrů dál na polsko-ukrajinském přechodu to vře dvojnásobně, navíc v mrazu a nervozitě, obavách i panice. Lidé se mačkají na obou stranách hranic v mnohahodinových frontách před odbavovacími halami. Konečně projdou s úlevou s těžkými zavazadly branou hlídanou vojáky a policisty, aby někteří hned uvízli před televizními kamerami zahraničních štábů a sdělili své zážitky. V improvizovaném humanitárním skladu si pak vybírají oděvy i boty, které nestačili sbalit s sebou, jsou tu i hračky včetně českého Krtečka. K mání je občerstvení i teplý čaj a káva a elektrocentrálami vytápěné stany.

Lidé se tlačí k chodníku, kde má zaparkovat autobus směr Přemyšl. Mnohé děti v náručí, vyčnívající nad hlavami žen v šátkách, drží v rukou plyšáky. Když autobus přijede, propouká panika. Všude tlačenice, křik, pláč, ostré povely policistů. „Maminko, prosím tě, neplač,“ konejší osmiletá dívenka vystrašenou ženu, kterou pevně drží za ruku. Do autobusu se nevešly a čekat na další neměly sílu, stejně jako žena se psem v náručí, doprovázená asi šestnáctiletým synem, takže mizí z fronty pryč. „Jděte na vlak,“ hlásí megafonem koordinátoři těm, co zůstali. Štrúdl lidí se šine na zastávku vzdálenou půl kilmetru. Asi po dvou minutách přichází druhý organizátor s informací, že žádný vlak teď nepojede. „Pojďte zpátky!“ křičí znovu rusky do megafonu. Lidé se tedy vracejí, ale nechce se jim už dozadu za stovky nových uprchlíků, a zůstávají proto vepředu. Opět tlačenice, křik, pláč a nadávky.

Dva útěky z války

Konečně přijíždí červený autobus městské hromadné dopravy a lidé se derou dovnitř.

„Utíkám vlastně už podruhé, protože jsem 27. září 1993 utekl z rodného Suchumi v Abcházii, kde byla válka,“ říká zarostlý Geňja. „Teď utíkám z Kyjeva, a kdo ví, odkud a kolikrát budu ještě v životě utíkat. Nevím, kam teď pojedu, nikdo mě nikde nečeká. Slyšel jsem, že přijímají Poláci, Rumuni nebo Slováci,“ vypočítává země, kam se možná vydá.

Říkám mu, že přijímají i Češi, a že se vracím večer vlakem s běženci do Prahy. „Můžeme jet s vámi?“ ptá se hned dychtivě žena o berlích, kterou nikdo v autobuse nepustil sednout, takže vzala zavděk místem na kufru. „Máme v Liberci známé, už jsem tam kdysi byla,“ prozrazuje matka, utíkající z Charkova se synem a matkou. Druhý den dopoledne mi pak mizí z očí v Praze na nádraží v metru, aby nakonec šťastně dojeli ke známým do města pod Ještědem.

Z Charkova do Českých Budějovic

Souprava deseti vagonů do Prahy má odjet ve 21:50, ale skoro tři čtvrtě hodiny ještě čekáme na zpožděný vlak ze Lvova. Marně, protože kdesi uvízl, a Poláci dávají neúprosně pokyn k odjezdu.

Českobudějovické centrum odbavuje válečné uprchlíky plynule a bez front

Na druhém peróně vzdalujícího se nádraží zůstávají stát opuštěné dětské kočárky a na lavičkách uvadají žluté tulipány.

„Vezeme do Čech tři stovky uprchlíků a na další stovku z vlaku ze Lvova jsme už nemohli déle čekat,“ vysvětluje později vlakvedoucí. Mezi šťastnými cestujícími jsou i paní Nataša s dcerou Darynou ze zničeného hořícího Charkova, kterým slíbili práci a bydlení v Českých Budějovicích.

„Celý náš Charkov je rozbombardovaný a rozstřílený,“ ukazuje žena tragické záběry na displeji mobilu a třese se jí ruka i hlas. „Ve městě zůstal manžel, který je hasičem, a naši rodiče i další příbuzní a známí. Dej Bůh, aby se jim nic nestalo, a my se opět všichni šťastně shledali,“ křižuje se s vírou, že všechno dobře dopadne.