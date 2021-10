"Školka zřejmě přešla pod jiného vlastníka, proto se volby přesunuly do tělocvičny. Náš volební okrsek má zhruba tisíc voličů, do sedmnácté hodiny jich přišlo už dvacet procent," spočítal zapisovatel volební komise.

Většině příchozích voličů fotbalová branka za zády nevadila. "Je to zvláštní, myslím si, že by volby měly mít nějakou vážnost, ale účel to splní," zhodnotil místo konání voleb obyvatel Hradiště Miroslav. "Hlavně, že to někde proběhne a to je důležité. Místo podle mě není podstatné," dodala volička Romana.