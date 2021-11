Krátce před úterní osmou hodinou ranní havaroval na hlavním tahu mezi Budějovicemi a Pískem autobus.

Havarovaný autobus mezi Pištínem mezi Sedlecem. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Policisté uvedli, že autobus havaroval do stoky na silnici mezi Pištínem a Sedlecem. Celá nehoda se obešla bez zranění. Řidiči by při projíždění místem nehody měli dávat zvýšený pozor, a to nejméně do 11 hodin dopoledne.