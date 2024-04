Na dopravním hřišti u Václava to v pátek žilo. Zájemci nahlédli i do budovy

Akci Václav žije! uspořádalo město Písek v pátek 26. dubna na dopravním hřišti na Václavském Předměstí. Cílem bylo představit veřejnosti vizi, jak by se areál mohl dál rozvíjet a zároveň se zeptat lidí na nápady, co by tu chtěli mít.

Václav žije! | Video: Lucie Kotrbová