Dačicko - Vzrostlý strom spadl ve čtvrtek dopoledne v jedné z obcí na Dačicku na děti z mateřské školy, které byly s učitelkami a asistentkami na vycházce.

Jak Deník zjistil, neštěstí se stalo v Českém Rudolci. Podle informací policejní mluvčí Hany Millerové došlo k tragické události ve chvíli, kdy se děti z vycházky vracely zpět do školky. "Vzrostlý strom zasáhl celkem pět dětí a následně se skácel na vozovku. Jedno z dětí bylo s velmi vážným poraněním hlavy přepraveno do nemocnice v Českých Budějovicíh, další je zraněno v oblasti hlavy vážně," informovala mluvčí a dodala, že další tři děti utrpěly oděrky a pravděpodobně i lehčí zranění.

Tragédie zasáhla podle starosty Českého Rudolce Luďka Plucara celou obec. Podle jeho informací k události došlo na silnici směrem do Dolního Radíkova na okraji obce. "Zlomil se tam topol, který byl údajně narušený nějakou houbou a po těch středečních deštích zřejmě nějak ztěžkl a náhlý poryv větru ho zlomil," popsal a dodal, že strom se nacházel přibližně pět metrů od silnice, kde není ani stromořadí, nedaleko rybníka. "Takových stromů je kolem silnic spousta," poznamenal.

"Všechny nás to tady hrozně zasáhlo, protože to jsou tady naše děti z obce a okolí. Čekáme na výsledky. Byl jsem u toho, když jednoho chlapce již propustili z nemocnice a ten je již doma, ale pořád tam jsou ještě čtyři děti, které v nemocnici zůstávají," pokračoval. Starosta zásadně upozornil na to, že učitelky na místě nenesou za celou událost zcela jistě žádnou odpovědnost. "Tam se nedalo nic dělat," povzdechl si. Zároveň ale vyzdvihl chování náhodného řidiče, který ke zraněným přijel a ihned začal pomáhat s ošetřováním nejvíce zraněného dítěte.

"Chtěl bych panu Lubomíru Moskovčákovi jménem nás všech strašně poděkovat, že poskytl první pomoc. Chci mu určitě poděkovat i osobně," říkal roztřeseným hlasem starosta, který přiznal, že je těžké o tom všem mluvit. Lubomír Moskovčák ale nechce k celé věci nic komentovat. Podle slov starosty nechce být jako přímý svědek neštěstí středem pozornosti. "On byl přímo u toho. Právě chtěl děti objet, když ten strom spadl, takže hned vystoupil a začal jim pomáhat," vysvětlil Luděk Plucar a dodal, že dotyčný ani není z Jindřichohradecka, pouze tudy projížděl.

Roman Havlík, který žije v Českém Rudolci, byl touto událostí rovněž otřesen. "Je to hrozné, co se stalo. Ty stromy hrozí už delší dobu. Každý rok z nich padají velké větve a nikdo s tím nic nedělá. Bohužel se vždycky nejdřív něco musí stát, než se třeba dají věci do pochodu," poznamenal.

Ředitel jihočeské záchranky Marek Slabý Deníku sdělil, že dvě děti s těžkými zraněními jsou v nemocnici v Českých Budějovicích. "Jedno jsme transportovali vrtulníkem, druhé sanitkou," uvedl.

Stav dítěte, které do krajského traumacentra transportoval vrtulník, odmítla mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková komentovat.

"Na místo události se ihned dostavili dačičtí policisté, zdravotníci i kompletní výjezdová skupina služby kriminální policie a vyšetřování z Jindřichova Hradce," popsala další sled událostí Hana Millerová. Policejní komisařka zahájí v nejbližších hodinách úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

"S ohledem na věk poškozených, na jejich rodinné příslušníky i na citlivost případu samotného nebude policie bližší informace k této tragické události poskytovat," uzavřela mluvčí.