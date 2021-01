Před rokem vám náhle zemřel manžel. Zoo byla v podstatě jeho dítě, jak jste po jeho odchodu vše zvládala?

Loňský rok pro nás začal hezky, plánovali jsme si spoustu věcí, ale manžel nás v průběhu ledna z ničeho nic opustil. Byl to pro mě velký šok, manžel řešil většinu věcí kolem zoo, krmení zvířat a já jsem se starala hlavně o rodinu. Najednou jsem ale zůstala s dětmi na všechno sama. Nemohla jsem se ho už na nic zeptat, bylo to velmi těžké období. Ale řekli jsme si, že bychom měli pokračovat, že by si to tak manžel určitě přál. Je to složité, už nemáme ten elán do toho. Ale zvládli jsme to a myslím si, že by byl manžel pyšný na to, že fungujeme dál.

Jak na vás dopadl koronavirus?

Otevřeno máme stále, pro každého, ale lidé nechodí. Nejsem omezená otevírací dobou a tím, že nevybírám vstupné, tak nemusím mít zavřeno. Je to stejné jako když jdete na procházku do lesa nebo do přírody. Stejně tak se lidé mohou projít tady u mě a podívat se na zvířátka. Narodila se nám krásná kůzlátka, v maminčině kapse je vidět malý klokánek. Snažím se to tady zase vše vylepšovat a těšíme se, až zase budeme pořádat akce pro děti a znovu to rozjedeme.

V čem jste jiní oproti klasické zoo?

U nás návštěvníci nemusí platit vstupné, je to dobrovolné. Nikoho nenutím, že by musel přispívat. Děti si po domluvě mohou nakrmit zvířátka, když přinesou tvrdé pečivo nebo jablíčka. Můžu je vzít do výběhu a dostanou se tak do blízkého kontaktu s tím zvířátkem, ke každému jim něco řeknu, když je to bude zajímat. Chtěla bych, aby se lidé u nás vrátili do klidu, relaxovali a přišli na jiné myšlenky. Všechno je jen o domluvě. Mám tu i prodej ze dvora, návštěvníci si mohou koupit například domácí vajíčka.

Vaší domácí zoo se několikrát prohnaly povodně. Jak na toto období vzpomínáte?

Nejhorší byly povodně v červnu roku 2013. Manžel jezdil po zoo na loďce a převážel zvířata do bezpečí. O některá zvířátka jsme ale přišli. Především hadi nám tehdy zemřeli na podchlazení. V té době nám velmi pomohli lidé z celé republiky, kamarádi a fanoušci zvířátek. Vyšla nám vstříc také obec. Některá ze zvířat jsme tak mohli dočasně umístit například do hospody nebo na faru, abychom je uchránili před vodou a opravili jejich výběhy. Bylo to hodně náročné.

Kolik tu momentálně máte zvířat?

Po smrti manžela jsem musela zoo trochu zredukovat. Teď tu máme přibližně kolem stovky druhů. Kromě klasických domácích zvířat tu mohou lidé vidět například i papoušky, sovici sněžnou, kočku divokou nebo surikaty. Plánujeme do budoucna pořídit dikobrazy a budou ještě další novinky, o kterých ale zatím nechci mluvit, aby se něco nepokazilo. Lidé se o nás mohou více dozvědět například na našem facebooku, kam pravidelně dávám videa a novinky ze zoo.