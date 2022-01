U Horní Plané momentálně dosahuje tloušťka ledu ani ne pěti centimetrů. „Navíc tu teď prší a je jeden stupeň nad nulou,“ informovala v pondělí Lucie Roubínová, ředitelka Kulturního a informačního centra v Horní Plané. „K bruslení to rozhodně není. S úpravami čekáme na pořádnou zimu, která stále nepřichází.“

Frymburk v pondělí hlásil tloušťku ledu šest centimetrů a déšť. „Led je úžasně hladký, v noci narostl o dva centimetry, ale to je pořád málo,“ řekl rozhodně Antonín Labaj, který je připraven, jakmile to bude možné, s technikou vyrazit na jezero a začít připravovat bruslařskou dráhu. „Ledový základ je kvalitní, ale zrádný v místech proudů, víření a ústí potoků. S technikou na led vyjedeme, až dosáhne dvanácti centimetrů.“

Bruslaři se o víkendu odvážili na led v zátoce u Černé v Pošumaví, kde se po jezeře proháněli kiteři a svištěly ledové jachty. Několik bruslařů se drželo u břehu. David Neumann z Windy Pointu na pláži s pomocníky chystal kluziště chráněné stanovou střechou. „Kluziště připravujeme už asi měsíc,“ řekl. „Oblevy nám v tom trochu dělají neplechu. A pak to bude zase sněžení. Proto jsme se rozhodli, že kluziště raději zakryjeme, protože jinak nemáme šanci led udržet a udělat hezkou ledovou plochu. Lidi jsou natěšení. Jezero je tady u nás už zamrzlé, lidi na něm bruslí a jezdí po něm s dráčky, ale je to na hraně.“ Lidé z plážového baru Windy Point válčili na břehu s přípravou kluziště, protože doufají, že se jim bude snáze udržovat než kluziště na jezeře. „To jsme si vyzkoušeli loni,“ přikývl David Neumann. „Na jezeře to bylo technicky extrémně náročné.“

Na pláži jsou vybaveni i na dětičky. Windy Point má pro děti k dispozici příslušenství, které jim radovánky na ledě zpříjemní. „Máme tu tuleně, tučňáky, branky, které dětem pomáhají se na bruslích udržet,“ přiblížil barman. „A postupně tu budou vznikat další věci. Třeba týpý s otevřeným ohněm, otužilecká díra v ledu a když se nám to podaří, tak přímo na jezeře ledový kolotoč a další legrácky. Ledový kolotoč je skandinávská rarita. Poprvé jsem ho viděl minulý rok na videu. To se po obvodu vyřízne do ledu kruh, přidá se elektromotor, a ta kruhová kra se točí v ledu.“

Koupání pro otužilce v zamrzlém Lipně je již přichystáno také ve Frymburku u přívozu. Od soboty je pro všechny milovníky zimního koupání k dispozici bezpečná otužilecká klec.