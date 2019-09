Podobný sraz se konal už počtvrté v řadě a jako každý rok i letos na něm odboráři zveřejnili, s jakými požadavky půjdou do kolektivního vyjednávání. Mzdy by podle nich příští rok měly vzrůst v průměru o šest až sedm procent. Výjimkou jsou snad jen firmy před krachem.

Toto očekávání podle Středuly není nijak nadsazené, i když překračuje očekávanou míru inflace. „Není to požadavek dvaceti procent, i když by to někteří zvládli,“ míní Středula. Odboráři podle něj budou chtít i zavedení plošné pětitýdenní dovolené ve všech firmách a zkrácení pracovní doby. „Český zaměstnanec při přepočtu pracovní doby odpracuje ve srovnání s německým o jedenáct let více,“ dodal.

Překvapivá shoda

Minimálně v požadavku na zvýšení mzdy se přitom Středula shodl se zaměstnavateli. „Zatímco letos zvyšují výplaty v průměru o 2358 korun měsíčně, příští rok si zaměstnanci každý měsíc polepší průměrně o dalších 2088 korun hrubého, tedy o dalších více než šest procent,“ konstatuje mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Vychází přitom z dat od firem, z nichž některé budou mzdy zvedat ještě výrazněji. „Podle analýz Hospodářské komory v příštím roce průměrná měsíční mzda přesáhne 36 300 korun,“ dodal Diro. Nyní dosahuje 34 105 korun hrubého.

O něco nižší zvýšení očekává Svaz průmyslu a dopravy. „Mzdy by měly růst tempem čtyři až pět procent,“ říká jeho viceprezident Jan Rafaj.