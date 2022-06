Fanfáry trubačů, průvod se starokladrubskými koňmi, stánky s loveckými noži, dalekohledy nebo třeba dýmkami a také lovecké trofeje, sokolníci, psovodi a dokořán otevřené dveře pobočky Národního zemědělského muzea. To nabídly v sobotu 25. června 2022 Národní myslivecké slavnosti v loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Zájemci se mohli vydat i na výlet do nedaleké Staré obory. Na dění na slavnostech se můžete podívat ve fotogalerii Deníku.

Myslivecké slavnosti patří k největším akcím roku v zámku. "Podle počtu návštěvníků můžeme říci, že Národní myslivecké slavnosti patří k největším akcím muzea v roce," říká Jiří Houdek, ředitel muzea. Ale vzápětí upozorňuje že v Ohradě připravují letos i oslavy velkého výročí. "Letošní rok ještě budeme slavit 180. výročí od založení muzea. Nevím, jestli jsme nejstarší muzeum lesnictví a myslivosti na světě, ale v Evropě určitě. To bude také velmi významné. Oslavy se připravují v srpnu a největší akce na 15. září," zve už s předstihem Jiří Houdek.

Štěnata alpského plemene

Hned u vchodu do nádvoří měli v sobotu například stánek zástupci Klubu alpského brakýře jezevčíkovitého (ABJ), slavností se účastní od jejich počátku. I v sobotu si bylo možné v Ohradě prohlédnout zblízka štěňata i dospělé zástupce uvedeného plemene. V rozlišení plemen podle využití se jedná o honiče, kteří jsou ale upotřebitelní i jako barváři. Honiči vyhánějí podle Petra Komárka z klubu ABJ zvěř na lovce. Jsou schopni ji i podržet, dokud se lovec neobjeví. "Podrží i kance, jeden pes dokáže podržet kus zvěře do třiceti kilogramů, když je jich víc, podrží i velkého divočáka," uvedl k plemeni Petr Komárek. Psi drží zvěř do doby, než přijde vůdce a myslivecky situaci vyřeší. Barváři jsou specialisté na sledování zraněné zvěře, která krvácí (barví). Spíše se užívají k lovu vysoké.

Sám Petr Komárek je z Tábora a vede chovnou stanici Lysý vrch, v klubu ABJ patří k oblasti jižní Čechy, kde je přes 40 členů, celorepublikově jich je 250. Plemeno užívají lesníci nebo myslivci v oblastech, kde je více černé zvěře. Jeho výhoda je v tom, že má delší nohy než jezevčík takže mu nevadí vyšší tráva nebo sníh. "Začínal jsem s kokršpanělem, to je slídič," doplnil Petr Komárek s tím, že kokršpaněl se užívá při lovu drobné zvěře nebo třeba na lišky.

Vítězný ryk jelenů

K vrcholům myslivecké akce v Ohradě tradičně patří i mistrovství republiky ve vábení jelenů. Tentokrát se sjelo 12 soutěžících. Podle hlavního organizátora Jiřího Kasiny, mimo jiné šéfredaktora časopisu Myslivost, se předváděly ve finále čtyři hlasy - mladý hledající jelen, starý hledající jelen, jelen u laní a vítězný ryk. Vítězem se stal Jan Brtník (104 bodů) z Lesního závodu Kladská poblíž Mariánských lázní. Vítěz, pocházející z lesnické rodiny, je šestinásobný mistr Evropy. Druhý byl Marek Peiker (103) bodů a třetí skončil Tomáš Třeský (101 bodů).

Jiří Kasina k soutěži doplnil, že nedávné mistrovství Evropy v Dortmundu ve stejné disciplíně také ovládli Češi. Jan Brtník vyhrál a dále české družstvo získalo 4. a 6. místo v soutěži jednotlivců a také zlato v soutěži družstev. "Příští rok budeme pořádat mistrovství Evropy v České republice," upozornil Jiří Kasina a doplnil, že to bude také v souvislosti s oslavami časopisu Myslivost, který vychází nepřetržitě již 100 let!

Hlavními spolupořadateli Národních mysliveckých slavností jsou pobočka Národního zemědělského muzea sídlící v zámku Ohrada a Českomoravská myslivecká jednota.