Parta myslivců z Kraselova na Strakonicku vyráží každý rok před sečením na louky s cílem zachránit malá srnčata před krutou smrtí pod lištami zemědělských strojů. Každou sezonu se jim podaří zachránit pět až deset mláďat, patnáct až dvacet jich při sečení zahyne. Myslivci se s takovými čísly nechtějí smířit, a tak vypsali sbírku, která by jim pomohla získat dron s termovizí.

Srnče, které bylo objevené při procházení louky v rojnici. Bylo skryté ve vysoké trávě tak dobře, že ho odhalili až ve chvíli, kdy přišli těsně k němu. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Myslivci z Kraselova spravují honitbu o velikosti 1250 hektarů, asi třetina z toho jsou louky. „Každý rok procházíme louky v rojnicích a snažíme se udělat maximum pro životy mláďat. Instalujeme i elektronické zvukové plašiče, ale takové metody ve vysoké trávě pomohou z velké části jen za pomoci štěstí a náhody. Jedinou možností jak zachránit sto procent mláďat, je prohledat louku před senosečí dronem s termovizí,“ zmiňuje místopředseda a finanční hospodář Mysliveckého spolku Kraselov Miroslav Šťastný.

Zdroj: Deník / Zuzana Gabajová

Vysvětluje, že mláďata nemají prvních přibližně čtrnáct dní žádný pach a v případě blížícího se nebezpečí neutíkají, ale přitisknou se k zemi a nehnutě čekají, až nebezpečí pomine. „V případě zemědělských strojů je tak život mláďat v lepším případě ukončen velice rychle a razantně, v horším případě umírají dlouhou a trýznivou smrtí. Častokrát nemají šanci utéct ani větší mláďata, neboť žací záběr lišt může být až 10 m široký,“ dodal fakta Miroslav Šťastný s tím, že pokud si všichni zemědělci v dané honitbě naplánují sečení na stejný termín, není v silách myslivců zabezpečit všechny louky. A s předstihem se taková práce dělat nedá, protože srnčata se na louky vracejí zpět.

Kraselovští už dávno myslí na moderní techniku, která dokáže pomocí termokamery přesně určit, kde se zvíře ve vysoké trávě skrývá, ale ta vyjde přibližně na 154 tisíc korun. „Dotace zatím žádné neexistují a vlastní činností spolku nemáme šanci na tuto techniku ušetřit. Proto nás zaujala možnost zkusit vybrat potřebnou finanční částku na portálu Donio.cz. Dozvěděli jsme se o ní od známého,“ dodal Miroslav Šťastný.

Společenský večer pro záchranáře. Strakonice děkují svým hrdinům

Na webových stránkách www.donio.cz je jasně vidět, jak peníze ve sbírce přibývají. Ve pátek 26. dubna měli myslivci z Kraselova od dárců ve sbírce částku přes 11 500 tisíc korun.

Přispět může každý, komu není lhostejná příroda a kdo se chce podílet na záchraně volně žijící zvěře. „Předem děkujeme za jakoukoliv zaslanou částku. Věříme, že společně se nám povede vybrat potřebné peníze, abychom mohli zachránit co nejvíce mláďat,“ doufá Miroslav Šťastný. Vybraná částka má být požita na zakoupení dronu s termovizí DJI MAVIC 3 THERMAL a náhradní baterie. Pokud by se nepodařilo získat dostatek financí, pořídil by si spolek dron bez termovize, případně by zakoupil další elektronické zvukové, světelné či pachové plašiče.

Kam peníze zasílat?

Na sbírku mohou lidé přispět Mysliveckému spolku z Kraselova na webových stránkách platformy Donio ZDE. Zvolit si mohou libovolný příspěvek, který je možné uhradit bankovním převodem, platební kartou nebo nebo prostřednictvím Google Pay