Výstava umístěná v prostorách Galerie je určena především milovníkům historické fotografie. „Jde o exkurzi do exotických končin se slavným českým cestovatelem Enrique Stanko Vrázem (1860-1932),“ uvedl za muzeum Jan Kouba s tím, že díky pobočce Národního muzea – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur se v Písku představí unikátní kolekce snímků z jeho výprav do Ameriky, Asie či Afriky. Mimořádné velkoformátové černobílé fotografie budou pod názvem Zaniklý svět v muzeu k vidění až do 22. května.

Zatímco Galerie láká do světa, ve zbylých dvou výstavních sálech zůstanou návštěvníci v Písku. Malé výstavní síně nabídnou soubor šesti deskových obrazů s výjevy ze života Panny Marie, který byl původně umístěn v kostele Nejsvětější Trojice v Písku. „Malby jsou unikátní především svým datováním, vznikly na samém počátku 17. století. Obrazy, které mohli Písečtí pohromadě naposledy vidět zřejmě v roce 1973, kdy byly z kostela odstraněny, jsou nyní opět v dokonalém stavu,“ poznamenal Jan Kouba. Výstava s názvem Život Panny Marie potrvá do 10. dubna.

O píseckých šicech aneb C. K. Priv. ostrostřelecký sbor v Písku, tak se nazývá výstava, kterou do chodby knihovny připravilo muzeum ve spolupráci s odborníkem na vojenskou historii Karlem Klátilem. Výstava by se spíše mohla jmenovat „Písečtí ostrostřelci aneb co nám po nich zbylo“, představeny totiž budou předměty a fotografie, které se po slavném píseckém sboru dochovaly do dnešních dob. V muzeu se na slavnou ostrostřeleckou historii bude vzpomínat až do 1. května.

Spolu s Prácheňským muzeem se veřejnosti otevřela také jedna z poboček – Památník Adolfa Heyduka.