Milevsko - Stěhování zařízení počet příchozích ovlivnilo.

MÍLA a jeho přítelkyně Iva si minulý týden prohlédli nejstarší klášter na jihu Čech. Zaujala je tu románská architektura. Do muzea se nepodívali. | Foto: Deník/Klára Černá

Propad návštěvnosti o zhruba třicet procent zaznamenalo Milevské muzeum. To se před dvěma roky přestěhovalo z prvního na druhé nádvoří premonstrátského kláštera. Nové sídlo, které je méně na očích turistů, se tak na počtu příchozích zřejmě dost podepisuje. Potvrzují to obě sezony.



Podle ředitele muzea Vladimíra Šindeláře menší návštěvnost na méně atraktivním místě samozřejmě předpokládali, ale tajně doufali, že to nebude o tolik. „Faktem je, že nás stojí dost úsilí, abychom udrželi alespoň tuto návštěvnost," podotýká.

Návštěvnost muzea byla loni 4055 platících lidí, letos za první pololetí 1900 a v době, kdy muzeum sídlilo na prvním nádvoří, se pohybovala v průměru mezi šesti až 6,5 tisíci návštěvníky ročně.



I místostarosta Martin Třeštík, který má na starosti kulturu, očekával snížení návštěvnosti. Zdůrazňuje ale to, že jen návštěvnost o kvalitě muzea nevypovídá. „Muzeum má činnost velmi dobrou. Plní si vše, co má," říká místostarosta. Podle něj mají bohužel podobný osud, co se týče návštěvnosti, i další zařízení, která se nacházejí v areálu hradů, zámků a podobných památek.

Město, které muzeum spravuje, se pokusilo navázat spolupráci s průvodcovou službou kláštera. Jeho průvodci doporučují turistům navštívit i muzeum. Plánovaný efekt se podle Martina Třeštíka ale nedostavuje. Po prohlídce kláštera už málokdo jde do muzea.



Další ránu pro návštěvnost může znamenat červnové otevření nové expozice premonstrátů, která se věnuje například dějinám řádu. Vladimír Šindelář ji bere jako konkurenci. Olga Černá, hlavní průvodkyně premonstrátského kláštera, to tak nevnímá.

„Čím více lidí do areálu kláštera přijde, tím více se jich může jít podívat i do muzea. Když provádím návštěvníky, vždy je na muzeum upozorním. Může doplnit to, co viděli během prohlídky, a ukázat jim něco nového," vysvětluje Olga Černá.



Písecký deník minulý týden zastihl v klášteře Mílu a jeho přítelkyni Ivu z Jirkova u Chomutova. „Přijeli jsme až ve čtyři hodiny. Chtěli jsme si prohlédnout klášter. S průvodkyní jsme navštívili baziliku i kostel. Zaujala nás románská architektura, románských památek v Čechách tolik není. Moc se nám tu líbilo. Tím, jak byly interiéry strohé, bez obrazů, vyniká hodnota architektury," hodnotili. A kdyby přijeli o dvě tři hodiny dříve, přišli by do muzea? „Těžko říci, ale asi už ne. Cestujeme od rána a jsme z počasí už unavení," dodali.

Slova místostarosty o hodnocení muzea jen z pohledu návštěvnosti vnímá stejně i Vladimír Šindelář. Trochu ho mrzí, že se muzeum posuzuje jen podle počtu návštěvníků. „Muzea mají především zachycovat a dokumentovat historii, takže více než počty návštěvníků by bylo zajímavé vyčíslit, kolik nových předmětů přibylo do muzejních sbírek, kolik předmětů bylo zrestaurováno, kolik se provedlo archeologických záchranných výzkumů, kolik přednášek, kolik se napsalo odborných článků a vydalo odborných knih, kolik se pořídilo fotografií, zachycujících měnící se tvář města kolem nás? Kolik aspektů mizející historie se nám podařilo včas zaznamenat?" jmenuje Vladimír Šindelář s tím, že tedy počet návštěvníků ještě nemusí nic vypovídat o kvalitě daného muzea. „Stačí, aby vysvitlo slunce, národ se vyhrne na koupaliště a kde je v té chvíli i to nejlepší muzeum? ptá se.



Milevské muzeum se na druhé nádvoří do zrekonstruované budovy přestěhovalo v červnu roku 2013. Bylo tu kvůli koncepci premonstrátů. Ti se totiž rozhodli, že první nádvoří bude určeno pro jejich život a aktivity. V části budovy barokní prelatury, kde městské muzeum sídlilo desítky let, si premonstráti zřídili vlastní expozici.



Do návštěvnosti muzea se započítávají jen platící návštěvníci. Děti do šesti let vstupné neplatí, stejně jako třeba pracovníci jiných muzeí, která jsou sdružena v celostátní Asociaci muzeí a galerií.



Milevské muzeum vydává knihy, pořádá velikonoční a vánoční jarmarky, historické pořady nebo přednášky mimo muzeum.