Policista, herec, trenér či student. To jsou namátkou někteří finalisté 21. ročníku soutěže Muž roku. Právě poslední kategorii bude reprezentovat Budějčák Jiří Cirhan.

Jihočeský finalista Muže roku Jiří Cirhan (na snímku). | Foto: archiv Jiřího Cirhana

„Beru to jako příležitost, ze které nevím, co se vyklube,“ říká 22letý Jihočech, pro kterého je už postup mezi dvanáctku nejkrásnějších mužů republiky nad očekávání. O modelingové kariéře ale neuvažuje. „Nemám na to postavu. V modelingu musíte být skutečně hubený, ne vysportovaný. Na Muže roku je to super, na focení plavek také, ale na přehlídková mola ne,“ myslí si student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.