Čtvrteční vernisáží se znovuotevřela největší stálá výstava písecké Sladovny Mraveniště. V uplynulých dnech prošla zásadní obměnou a nyní je připravena na další etapu své existence.

Vernisáž nového Mraveniště ve Sladovně. | Foto: Zuzana Bártová

Mraveniště vzniklo pod rukama výtvarníka Vladimíra Větrovského v největší dětské galerii v České republice poprvé již na konci roku 2013. Tehdy ještě z kartonu. Jak připomněl za Sladovnu Petr Brůha, v květnu 2017 pak byla přání nadšených dětí zhmotněna ze dřeva a nastálo. Od té doby výstavu navštívilo více než čtvrt milionů lidí.

Sedm let radosti a zážitků se na výstavě podepsalo, a tak bylo třeba přistoupit k renovaci, na kterou město přikleplo milion korun. „Mám velkou radost, že jsme za podpory města mohli Mraveniště vylepšit. Zrealizovali jsme nápady, které byly ve hře již na počátku, ale z různých důvodů na ně tehdy nedošlo. Úpravy vzešly také z podnětů od návštěvníků či od našeho lektorského týmu a z konzultací s Vladimírem Větrovským. Po sedmi letech je nejvyšší čas na změnu. Původní plán byl vracet se k Mraveništi každý rok, dva, takže jsme mu to dlužili a nyní vynahradili. Aktuální úprava je o to velkolepější,“ poznamenal ředitel Sladovny Adam Langer.

Kromě technických a údržbových oprav se pozornosti dostalo hlavně samotným prvkům výstavy. „Mraveniště tímto konečně začíná být komplexní. Z dosavadního provozu vyplynulo několik požadavků, které jsme se snažili vyřešit. Instalovali jsme scénografické prvky na strop. Ty řeší akustiku. Přidali jsme světla, která barevně domodelovávají atmosféru celého prostoru. A velkou změnou prošla také zadní část výstavy, kde vznikl koutek lesa, jak mu pracovně říkám. Je to jakási zahrada s fantastickými rostlinami a měla by se stát útočištěm především menších dětí. Nový je také velký dřevěný paraván, který bude plnit edukativní stránku,“ vyjmenovává Vladimír Větrovský nejzásadnější změny.

Nové Mraveniště, na kterém se mimo Sladovny, Vladimíra Větrovského nebo Hřiště pod Květinou podílela více než desítka umělců a techniků, bude až do konce jarních prázdnin otevřeno každý den v časových blocích. Od 19. března pak každý den kromě pondělků.