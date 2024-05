Motocyklům a jejich příznivcům patřilo ve středu 8. května 2024 náměstí ve Slavonicích. Sjelo se sem i přes nejisté počasí na 350 strojů, motorkáři si společně užili jubilejní 15. setkání.

Žehnání motorek v Třeboni a následná vyjížďka na Novohradsko už také neodmyslitelně patří do kalendáře mnoha motorkářů. Také letos zaplnili horní část náměstí. | Foto: Deník/Hana Svítilová

A byla to velkolepá oslava, nechybělo tradiční požehnání na cesty ani jízda okolím příhraničního města. A jako obvykle pořadatelé nešetřili ani s kulturním programem, účastníci si kromě série koncertů užili i vystoupení Mrákotínských baletek, což je parta dospělých dam, které pro pobavení okolí i své vlastní secvičují vtipná vystoupení, nebo exhibice šlapaček, trialových hobby jezdců.

Tradiční motorkářská akce ve Slavonicích se svým názvem Mexická jízda hrdě hlásí k trochu hanlivému označení města. „Kdysi se Slavonicím začalo říkat Mexiko, vzniklo to přibližně v šedesátých, sedmdesátých letech, v dobách, kdy místní vyráželi na zábavy a podobné akce po okolí a pokaždé se tam strhla nějaká mela. Občas se tak Slavonicím říká dodnes, ale my už jsme si zvykli a přijali jsme tu přezdívku ,“ směje se hlavní organizátor akce Vladimír Novotný.

Mexická jízda ale rozhodně není a nikdy nebyla žádná ostuda. „Nápad vznikl v roce 2013, tehdy nás bylo jen sedm motorek a rozhodli jsme se společně projet. To jsme několik let opakovali dvakrát ročně, v poslední době akci pořádáme jen jednou do roka na státní svátek 8. května,“ vypráví Vladimír Novotný. To je pro slavonické motorkáře zlomové datum, ač se už dlouho nedá mluvit v pravém slova smyslu o zahájení sezony po zimní pauze. „Něco jako motorkářská sezona už snad ani neexistuje, vždyť jezdíme celý rok, konají se i vánoční nebo silvestrovské a novoroční srazy, ale osmý květen nemůže být bez Mexické jízdy, to už je taková tradice.“

Postupně na akci přibývalo motorkářů i těch, co se jen přijedou podívat. V posledních letech nebývá výjimkou, že na historickém náměstí zaparkuje až šest stovek strojů a program si užívá přes tisíc lidí. „Už máme i mezinárodní účast, jezdí k nám kamarádi z Rakouska, Polska nebo Slovenska,“ připomíná pořadatel akce. O tom, že patří mezi výjimečné události, svědčí i fakt, že ji podporuje i místní radnice.

Základnou organizačního štábu je kavárna MJ Café, v jejímž názvu se odráží zkratka Mexické jízdy. Tam se dává už dlouho před akcí dohromady program. I ten postupem času doznal velkých změn. „Prvně jsme se jeli opravdu jen projet, později jsme vyjížďky spojili s obědem, návštěvou Zoo Na Hrádečku, prohlídkou památek nebo třeboňského pivovaru, pak jsme začali přidávat koncerty,“ vysvětluje Vladimír Novotný, jak se zrodila současná podoba motorkářského srazu.

A nebyl ten den jediný, dokonce ani na Jindřichohradecku. Také v Třeboni burácely na náměstí nablýskané mašiny. Tradiční Žehnání motorek si nenechalo ujít více než sto jezdců.

Zaplnili náměstí, aby si již po osmé nechali požehnat svým strojům, zastavili se při společné modlitbě za bezpečné kilometry na cestách a vzpomínce na všechny živé i zemřelé kamarády motorkáře. Poté společně vyjeli na spanilou jízdu na poutní místo na Dobré Vodě, kde se na přání mnohých věřících motorkářů uskutečnilo svátostné požehnání všem přítomným (moto)poutníkům.