Poslední karambol se tady stal v úterý 9. ledna, kdy na svou nepozornost doplatil řidič dodávky s plachtou. Koncem loňského roku pod stejným mostem uvízla další dodávka. Opakujícím se havárkám nezabránily dopravní značky upozorňující na snížený průjezd, žlutočerné šrafování na mostní konstrukci ani světelné tabule, které zde město v obou směrech umístilo. Moc dalších možností, co by se zde dalo ještě udělat, není.

Už zase! Řidič dodávky nerespektoval značku a uvízl pod mostem u Jitexu

Podle dopravního inženýra písecké policie Stanislava Grecha je jediným zatím neaplikovaným opatřením vodorovné dopravní značení. „Je šance, že by si řidič, který třeba přehlédl značku, všiml barevného značení na vozovce, a to v případě, že zná výšku svého vozidla,“ upozornil na fakt, že mnohdy řidič do podjezdu vjede, protože ani neví, že se pod něj nevejde. „Často se také stane, že tudy je řidič zvyklý jezdit osobním automobilem, pak přesedne do dodávky a neuvědomí si, že se pod most nevejde,“ nastínil Stanislav Grech. Další skupinou nepozorných řidičů jsou ti, které sem nažene navigace pro osobní automobily, která na výšková omezení nemyslí jako třeba navigace pro kamiony.

Železniční viadukt, který je blíž k Jitexu, je majetkem Správy železnic. Nedaleký most, přes který vede silnice I/20, patří Ředitelství silnic a dálnic, resp. kraji. Silnice vedoucí pod oběma mosty je pak v majetku města. To se také snaží lokalitu řešit, i když prioritně by měla iniciativa vycházet spíš od majitelů mostních konstrukcí, jak míní vedoucí odboru dopravy MÚ Písek Michal Kovařík. „Pokud přijde ze strany ŘSD nebo Správy železnic návrh na dopravní opatření, které by pomohlo, budeme ho řešit,“ poznamenal s tím, že nic takového se však nestalo. „Ono už žádné vhodné řešení neexistuje,“ uvedl Michal Kovařík s tím, že bude navrhovat úplný zákaz vjezdu pro nákladní automobily, kam spadají také dodávky. Bude se jím zabývat komise pro dopravní značení, ale zda se bude opatření realizovat, zatím není jasné.

VIDEO: Pod most u píseckého Jitexu se nevešla další dodávka

Ze strany veřejnosti zaznívají návrhy na instalaci fyzické protinárazové zábrany, jako je například před vjezdem na parkoviště Lidlu. Takové opatření však není na veřejné komunikaci možné. I když historicky je podobná železná tyč například v Táborské ulici, dnes už se takové zařízení instalovat nesmí, jak shodně potvrdili Stanislav Grech i Michal Kovařík.

Podobné nehody jako v Hradišťské ulici zaznamená čas od času také železniční viadukt v Nádražní či Táborské ulici. Zábrana u Lidlu zase už mnohokrát zastavila vozidlo vezoucí na střeše kola. Všechny kolize spojuje nepozornost řidičů.