Most ve směru na Budějovice je opět průjezdný bez omezení

Během středy 30. září by měl být most na komunikaci I/20 v Písku oficiálně předán k předčasnému užívání. Znamená to, že řidiči budou moct po několikaměsíční částečné uzavírce projíždět přes most bez omezení.

Most v Písku ve směru na České Budějovice se od jara opravoval. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová