Rekonstrukci za 11 milionů korun provádí společnost Metrostav, která má mít hotovo za 15 týdnů.

Objízdná trasa ve směru od Písku vede z Bernartic na Milevsko a odtud dál na Tábor. Řidiči jedoucí od Tábora mají za Drhovicemi zamířit na Milevsko a dál ve směru na Zvíkovské Podhradí. V Milevsku, kudy vedou objížďky v obou směrech, zatím dopravu zvládají. „Kdyby vedla objížďka v obou směrech přes centrum města, věřím, že by to byl problém. Zatím se ale zdá, že to nebude tak hrozné,“ komentoval starosta Milevska Ivan Radosta.