V tomto úseku se řeší i mimoúrovňové napojení Protivína. "Máme územní rozhodnutí v právní moci a projektant začal pracovat na dokumentaci pro stavební povolení úseku," přiblížila aktuální stav Vladimíra Hrušková na úterním Setkání s hejtmanem, které pořádal Deník v budějovické Budvarce. Zároveň ale upozornila, že právě protivínský most celou stavbu značně zkomplikuje.

Zásadní problém je v tom, že pod mostem je zastavěné území. Kromě vlakového nádraží a kolejí jsou tady také domy či výrobní podnik. Navíc chybí vhodná objízdná trasa. "Nemáme kam pustit dopravu. Naše dopravní síť není tak kapacitní, široká a komfortní, aby to řidiči neodnášeli. Vždycky je to velký problém a v tomto případě zvlášť," podotkla.

Podle starosty Protivína Jaromíra Hlaváče bude potíž hlavně s kamionovou dopravou. "V žádném případě nepustíme kamiony do Myšence, protože by se tam nedokázaly otočit. Je naší podmínkou, že se vybudují u autoservisu zábrany, protože je jasné, že navigace nám sem budou těžká auta hnát," zmínil starosta s tím, že místní si s dopravním omezením poradí. "Bude to ale hodně nepříjemné období. Kdyby to bylo na tři měsíce, dejme tomu, ale než se postaví nový most, potrvá třeba dva roky," poznamenal a doplnil, že zbourat by se mělo také nedaleké přemostění přes silnici I/20, které je v majetku města. "Dáme ho kraji do majetku a udělá se to všechno najednou. Nový most by se pak měl postavit asi o 70 metrů dál směrem k Protivínu. Aspoň tak je to zatím v plánu," informoval Jaromír Hlaváč.

Komplikací celé akce zřejmě bude také nestandardní šířka mostu, po kterém vede silnice I/20, a nestandardní odbočovací pruhy. Všechno se bude muset postavit tak, aby to odpovídalo současným normám, což bude i ekonomicky velice náročné. "Dneska už jsme na částce 800 milionů korun," vyčíslila ředitelka ŘSD Vladimíra Hrušková. V současné době podle ní není možné říct přesně, kdy k bourání mostu dojde. "Na jaře příštího roku bychom měli požádat o územní rozhodnutí a kreslíme dokumentaci pro stavební povolení. Pak by to už mělo jít ráz na ráz," uzavřela.

Komunikace I/20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi se má v příštích letech zásadně proměnit. V plánu je její rozšíření ze dvou na tři pruhy v takzvaném uspořádání 2+1. Jedná se o tři jízdní pruhy, z nichž prostřední se v pravidelných intervalech střídá pro oba směry jízdy. Systém, který řidiči znají především ze zahraničí, má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy.

První úsek, který se bude dělat, je necelých sedm kilometrů mezi Protivínem a Vodňany. Jeho součástí bude i mimoúrovňové křížení u protivínské Normy. Podle starosty Jaromíra Hlaváče se v této etapě nebude řešit jen křižovatka s odbočením na Chvaletice, ale také nedaleká odbočka na Milenovice, kde vznikne podjezd. Když všechno půjde podle plánu, mohlo by se začít stavět koncem příštího roku, popřípadě začátkem roku 2024.

Silnice z Písku do Budějovic je považována za jednu z nejnebezpečnějších v kraji. Je zde několik úseků, kde se často stávají i tragické dopravní nehody. Jedním z nich je právě i křižovatka u Protivína.