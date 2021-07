Most u centra Budějovic uzavřela oprava, pozor na další omezení

Rekonstrukce vylepší most v ulici Karla IV. v Českých Budějovicích. Práce by měly trvat do listopadu.

Oprava mostu v ulici Karla VI. v Českých Budějovicích znamená uzavírku plánovanou od července do listopadu 2021. | Foto: Deník/Edwin Otta

Průjezd z náměstí Přemysla Otakara II. na Senovážné náměstí nyní v Českých Budějovicích uzavřela oprava mostu v ulici Karla IV. Akce začala tento týden a most čeká kompletní rekonstrukce. Stavba z roku 1970 je po 51 letech služby podle náměstka primátora Iva Moravce ve stavu, kdy je oprava více než nutná. „K těm zásadnějším závadám patří například stopy po průsacích vody ve spárách mezi nosníky, hloubkově degradovaný beton, korodující betonářská výztuž nosníků, porušený kryt vozovky i chodníku,“ vypočítává Ivo Moravec. Dvojnásobná vražda v Budějovicích: žena patrně zavraždila svou dcerku a matku Přečíst článek › Mezi další vady patří místy nulová krycí vrstva výztuže, horizontální posun mezi římsou a nábřežní zdí nebo porušená izolace i korozí oslabené zábradlí. „Nejprve se musí odstranit mostní svršek a vybavení,“ zmínil k začínajícím pracím Ivo Moravec. Rozebrané tedy bude například i zábradlí. A jak bude obnovený most vypadat? Na nosníky bude nanesen nový spádový beton jako podklad pod izolaci, zábradlí bude ocelové kované se svislou výplní, chodníky z kamenných desek nebo s kamennou mozaikovou dlažbou a obrubníkem. Vozovka opět z asfaltu. „Spodní stavba a nosníky budou očištěny a sanovány,“ doplňuje popis chystaných prací Ivo Moravec a upozorňuje, že si oprava vyžádá celkovou uzavírku. Zhotovitelem je společnost K-Building CB a město za obnovený most zaplatí 4 120 123 korun bez DPH. „Práce potrvají nejvýše 120 dnů od předání stavby. V této souvislosti si dovoluji požádat nejen řidiče, ale i chodce o pochopení a trpělivost,“ dodává Ivo Moravec. Od sousedů: Vrak ze "závodů" po silnicích varuje, trest pro vdovu po teroristovi Přečíst článek › Objízdná trasa pro osobní automobily vede po místních komunikacích, vozidla s hmotností nad 3,5 tuny budou moci využívat mimořádně ke vjezdu i výjezdu z centra Českých Budějovic Biskupskou ulici. V Českých Budějovicích musejí aktuálně řidiči počítat třeba s uzavírkami mostu na křižovatce Nádražní ulice a ulice Generála Píky, takže od Lišova se na Nádražní neprojede. Úplně uzavřeny jsou také ulice L. M. Pařízka a Plavská. U Českého Vrbného pak mohou stavbaři omezit provoz při opravě mostu na silnici do Týna nad Vltavou. Uzavřena je třeba také Trocnovská ulice v centru Trhových Svinů. Nebo most u Trocnova přes železniční trať.

