V pondělí 13. května začíná několikaměsíční uzavírka mostu ev. č. 12130-1 v Božeticích, který čeká oprava. Úsek bude pro dopravu zcela uzavřen.

V Božeticích se začíná opravovat most. Uzavírka se natáhne až do zimy. | Foto: Archiv obcí Milevsko a Sepekov

V souvislosti s rekonstrukcí mostu ev. č. 12130-1 v Božeticích bude provedena úplná uzavírka silnice III/12130 (v km 1,920 – 1,970), a to v době od 13. května do 30. listopadu letošního roku. Investorem stavby je Jihočeský kraj, stavbu provádí firma COLAS CZ, a.s.

V Božeticích se začíná opravovat most. Uzavírka se natáhne až do zimy.Zdroj: Archiv obcí Milevsko a Sepekov

Objízdná trasa je vedena od křižovatky III/12130 x I/19 po silnici I/19 přes Sepekov na křižovatku I/19 x III/12128 v Milevsku, dále po silnici III/12128 přes obec Přeštěnice na křižovatku III/12128 x III/12130 a dále po III/12130 do obce Božetice.

V Božeticích se začíná opravovat most. Uzavírka se natáhne až do zimy.Zdroj: Archiv obcí Milevsko a Sepekov

V opačném směru je objízdná trasa totožná. Objízdná trasa je značena.