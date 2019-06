Písecko, Vodňansko - V loňském roce jsme posledního července odchytávali u Vodňan poraněného čápa. Bylo to jedno z mláďat našeho čápa Vodňana z hnízda na náměstí.

Měl pohmožděné křídlo, a když jsme se ho asi po měsíci pobytu na Makově pokoušeli pustit, jeho let skončil v rybníce. Zůstal proto přes zimu na Makově. Celou zimu úspěšně trénoval let v naší největší voliéře 30 x 40 metrů, a tak jsme se ho rozhodli na jaře znovu pustit. Díky významné finanční podpoře města Vodňany opět s vysílačkou, která by nám pomohla čápa najít v případě jeho zranění. Tentokrát jsme využili nabídky české firmy Anitra a čápovi dali nový typ vysílačky na nohu. Nemá tak žádný baťůžek, žádné popruhy. 21. května odpoledne jsme s panem starostou Milanem Němečkem a pracovníky městského úřadu čápa na předem vytipované lokalitě vypustili. Čáp se zatím sdružuje v okolí Vodňan mezi třemi rybníky, zhruba po týdnu od vypuštění jsme ho zastihli lovit žáby v polovypuštěném rybníce. Jak vše nakonec dopadne, zda přežije a jestli na podzim poletí jako ostatní čápi na jih – to nám všem pomůže odhalit jeho vysílačka.