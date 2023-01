„Masáž srdce mu prováděli ve člunu,“ vyprávěl Robert Daniel. „Když jsem to viděl, skočil jsem do vody, doplaval k nim a řekl jim, že musí toho muže dostat na břeh, aby při resuscitaci ležel na tvrdé podložce.“ Jenomže ti lidé na něho nechápavě hleděli. Vzápětí se ukázalo, že jsou hluchoněmí. To značně komplikovalo situaci, kdy šlo o vteřiny. „Gesty jsem jim ukazoval, že musíme muže vytáhnout na břeh, tak mi pomohli. Zkontroloval jsem životní funkce a pustil jsem se do masáže srdce.“

Kamarád skočil z lodi za Robertem. V minulosti už spolu pracovali a zažili něco podobného v jedné firmě, takže zatím byl vždy tento kamarád, když Roberta něco podobného potkalo, naštěstí po ruce. „Řekl jsem mu, ať sežene telefon, protože my ho u sebe neměli. Jenomže vysvětlete hluchoněmým, aby vám půjčili telefon… Kamarád si ho rychle půjčil od nějaké holčičky, která tam naštěstí byla.“ Zavolal záchrannou službu, komunikoval s operátorkou linky 155 a Robert se mohl věnovat postiženému. Robert Daniel masíroval muže zhruba 4 až 5 minut, zatímco kamarád přidržoval mužovu hlavu v záklonu. Zachraňovaný jen chrčel, nedýchal, ale asi po pěti minutách začal dýchat a reagovat. Avšak nemluvil, protože byl rovněž hluchoněmý. Poté přiletěla letecká záchranná služba a pána si převzala.

Parta hluchoněmých měla štěstí, že plul zrovna Robert Daniel okolo. „To docela jo, protože dost smutné bylo, že když se to stalo, nikdo jiný k nám nepřišel, všichni jenom koukali,“ podotkl kaplický hasič. „Stalo se to hned první den, co jsme s partou vyjeli na vodu.“

Robert Daniel za svůj čin obdržel medaili 28. listopadu v Národním muzeu v Praze. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR generálporučík Vladimír Vlček tehdy udělil příslušníkům sboru celkem 82 ocenění. Jednalo se o služební medaile HZS ČR „Za statečnost“, „Za věrnost I. stupně“ a „Za zásluhy o bezpečnost“, dále pak Čestné medaile a Plakety MV-GŘ HZS ČR. Nadstrážmistr Robert Daniel obdržel medaili Za statečnost.

„Ačkoliv je to mladý hasič, je svědomitý a zodpovědný, má o práci velký zájem,“ ocenil nasazení mladého kolegy kaplický velitel Pavel Vejvara.

„Nastupoval jsem asi v 18 letech k dobrovolným hasičům v Benešově,“ vyprávěl Deníku Robert Daniel. „Od dětství jsem dělal požární sport. Od mala jsem se chtěl stát policistou, ale když jsem se dostal k dobrovolným hasičům, chytlo mě to a dal jsem se k nim. A prvního ledna roku 2022 jsem nastoupil do Kaplice k profíkům.“ Práce u hasičů ho baví a naplňuje. „Nejsem workoholik, ale mám tu práci rád. V Kaplici jsme dobrá parta, jsem spokojený.“