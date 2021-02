Je opravdu vývoj tak dramatický, jak nám dnes a denně říká vláda?

Vedoucí lékař Covid stanic v písecké nemocnici Miroslav Kodým.Zdroj: Deník/ Jana UrbanováMiroslav Kodým: Ano, ke zhoršení situace jistě došlo. Celkový počet pacientů narostl jen mírně, ale je znatelný nárůst pacientů vyžadujících intenzivní péči. Personálu máme obvykle dostatečně, ale práce je náročnější fyzicky i psychicky a už je to znát na únavě.

Ve srovnání s ostatními nemocnicemi si ta písecká vede dobře a stále si drží dostatečnou kapacitu lůžek, v čem tkví "tajemství úspěchu"?

Tajemství je v lepší epidemiologické situaci v okresu Písek. Pomáhá hodně, že jsme schopni průběžně měnit počet lůžek a zařazení zdravotníků, takže se nám daří držet krok s tempem epidemie. Co nám ale do budoucna určitě hrozí, je nedostatek lůžek a personálu intenzivní péče. To se nedá nahradit přístroji ani rychlým vyškolením lidí, to vyžaduje dlouholeté zkušenosti, vzdělávací proces, praxi.

Zhoršuje se průběh onemocnění u pacientů oproti předchozím vlnám pandemie? Platí stále, že umírají především starší pacienti s přidruženými nemocemi nebo se věkové složení obětí covidu mění?

Samozřejmě jsou nejvíce zasažení a nejvíce umírají lidé starší a nemocní. Ale překvapilo nás nyní množství mladších pacientů – od 40 – 60 let, kteří museli být přijati do nemocnice. Nyní je například na JIP 21ti letý až doposud zdravý muž.

Která onemocnění mohou prokazatelně zhoršit průběh covidu?

Výrazně průběh onemocnění zhoršuje obezita a samozřejmě to hodně komplikuje léčbu, která je pak i fyzicky náročnější. Dále pak ischemická choroba srdce a cév, cukrovka – což jsou velmi časté nemoci. Celá řada stavů může přispívat k horšímu průběhu. Ale někdy i zdraví a silní jedinci mají komplikovaný průběh.

Myslíte si, že zesílená ochrana dýchacích cest (respirátory, nanoroušky a dvojité chirurgické roušky na veřejných místech), která začala platit od čtvrtka, má smysl? Může to pomoci srazit počty nemocných?

Jistě to může pomoci. Ovšem jsou dobrá data, že dostatečně dobře slouží padnoucí látková rouška, musíme ji ovšem nosit všichni při kontaktu s lidmi a v uzavřených prostorách. Stále je nejdůležitější osobní odpovědnost při hygieně rukou, dodržování rozestupů a nošení roušek. Na jaře tyto jednoduché kroky dodržovala většina národa a fungovalo to. Nyní už hodně lidí rezignovalo nebo jsou otevřeně proti opatřením.

Jak se daří boj s covidem u nejtěžších pacientů? Změnil se za rok boje s onemocněním způsob léčby?

V JIP péči nám velmi pomohl nákup tzv. vysokoprůtokových kyslíkových přístrojů, které jistě zlepšily stav pacientů a mnoho jich uchránily od umělé ventilace. Navíc jsou poměrně jednoduché na obsluhu. O pacienty v nejtěžším stavu se starají na oddělení ARO a tam jsou pacienti připojeni na umělou ventilaci. Udělali velký pokrok a přežívá více pacientů, než na začátku podzimní vlny, ale i tak jich větší část svůj boj prohraje. Naše staré a známé léky mají jen malý pomocný efekt a ty nejmodernější léky, které přímo brání viru v množení, se dají podávat pouze v prvních pěti (nebo maximálně sedmi) dnech nemoci. Ale mnoho lidí přichází později.

V Písku se v současné době očkují proti covidu především senioři. Mají k vakcíně důvěru? Na jakém principu očkovací látka funguje?

Nepracuji v očkovacím týmu, ale od kolegů vím, že velká většina seniorů očkování vítá. Naštěstí senioři vakcínu i lépe snášejí. Existuje už několik typů vakcín, všechny zatím užívané v ČR mají společné, že nesou malou část RNA viru, podle které tělo vytvoří jeden druh virové bílkoviny. Tak se naučí rozeznávat virus až do organismu pronikne a násobně rychleji nastartuje svoji reakci.