Dětská psychiatrická nemocnice plánuje do roku 2024 další zvýšení počtu lékařů. Informovali o tom ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a jihočeský hejtman Martin Kuba poté, co se sešli s ředitelem nemocnice Michalem Goetzem.

Nyní se o necelých šest úvazků dělí osm dětských psychiatrů, za dva roky by jich v nemocnici mělo pracovat deset. „Vzhledem k počtu našich lůžek a plánovaným terapeutickým aktivitám, což znamená ambulanci a stacionář, je to nejnižší možný počet lékařů na to, abychom dodrželi, co plánujeme,“ uvedl ředitel nemocnice Michal Goetz.

Šedesát lůžek dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech reprezentuje 13 procent z celkového počtu pedopsychiatrických lůžek v České republice. Od začátku roku, nového vedení i lékařského týmu došlo ke stabilizaci těchto lůžek a zvýšení počtu lékařů a psychologů.

„Opařany, jako jediná nemocnice v republice, mají navíc specializované oddělení pro pacienty s těžkými neuro-vývojovými poruchami. Nově tým lékařů a psychologů v DPN Opařany začíná rozvíjet terapeutický program, určený pro adolescenty se sebepoškozováním a sebevražedným jednáním,“ upřesnila mluvčí nemocnice Jana Sosna Voňavková.

Podle Michala Goetze nyní vše závisí na podpoře zřizovatele, tedy ministerstva zdravotnictví.

„Díky našim akreditacím pro vzdělávání a zaměstnaným atestovaným dětským psychiatrům, kteří jsou zároveň školiteli, přivádíme do personálně silně oslabeného oboru nové lékaře a psychology. Jsem na náš nový tým hrdý a je radost sledovat zájem kolegů o neustálé rozšiřování spektra poskytované péče. Ovšem to, zda budeme moci pokračovat v naší tak nadějně rozběhnuté práci, závisí na ministerstvu zdravotnictví a jeho podpoře,“ uvedl ředitel.

Hejtman Martin Kuba označil DPN Opařany za unikátní zdravotnické zařízení.

„Je potřeba si říct, že něco podobného nevybudujeme tak, že postavíme dům a dáme do něj postele. V případě nemocnice v Opařanech se jedná o organizaci postavenou především na práci lidí. Proto je klíčová zpráva, že Opařany nekončí a navíc se budou dál rozvíjet,“ uzavřel Martin Kuba.

Management nemocnice také plánuje rekonstrukci budovy B tak, aby jednotlivé stanice odpovídaly standardům běžných pediatrických zařízení, tedy vhodných pro moderní a bezpečnou hospitalizaci dětských psychiatrických pacientů.

Jedná se o vybudování dvou až třílůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením, společenských a terapeutických místností pro pacienty, zavedení klimatizace a zároveň modernizaci a rozšíření bezpečnostních prvků budovy. Odhad celkových nákladů je v tuto chvíli okolo 100 milionů korun.

DPN Opařany patří mezi tři jediné specializované pracoviště svého druhu v České republice. Poskytuje péči dětem do 18 let, polovina pacientů pochází z Jihočeského kraje.



Ročně se nemocnice průměrně stará o asi tisícovku pacientů na lůžkách i v ambulantně. Areál se nachází v bývalém zámku, nejdříve zde fungovala psychiatrická léčebna pro dospělé, posléze od roku 1924 se stala speciálním zdravotnickým zařízením pro děti, zřizuje ho ministerstvo zdravotnictví.



Školu fungující v areálu navštěvuje 58 žáků.